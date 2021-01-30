عمرو أديب: العالم كله حاليا يعيش حرب اللقاحات

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الفترة المقبلة سوف تشهد حربا في الحصول على لقاحات فيروس كورونا، والأمر بدأ يصبح علنيا و«عيني عينك»، والعالم كله حاليا يعيش هذه الحرب، كما حدث في بداية الأزمة عندما حدث صراع على الكمامات، وأصبحت هذه الحرب «حياة أو موت»، وكل الدول تطالب أن تكون هي في البداية وشعوبها في مقدمة الحاصلين على اللقاح.

مشكلة الاتحاد الأوروبي وأسترازينكا

وأضاف «أديب» في برنامجه «الحكاية» المذاع على قناة «mbc مصر» الفضائية، الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يعيش مشكلة مع الشركة المنتجة للقاح «أسترازينكا» وهي شركة إنجليزية، حيث اتفق معهم على كمية معينة، إلا أن الشركة غيرت الاتفاق وطلبت أن تضخ هذه الكميات في البداية في بريطانيا، وكلا منهم نشر العقد الموجود لديه، ونفس الأمر حدث مع الشركات الأمريكية حيث يطالبهم الأمريكان بعدم تصدير للقاحات إلا بعد الاكتفاء الداخلي، موضحا: «إحنا دلوقتي في موقعة الوباء.. وكل دولة واخدة بالها من نفسها بس.. وشعارهم أنا ومن بعدي الطوفان».

الاستحواذ على 80% من اللقاحات

وتابع الإعلامي،: «لذلك يا سادة أوصيكم وأوصي نفسي.. 20% من الدول استحوزت على 80% من اللقاحات، والباقي الناس بتتخانق عليه، وأصبح من الواضح أن اللقاح المتوفر حاليا والذي تستطيع الدول الحصول عليه إما اللقاح الصيني، وإما اللقاح الروسي».

وشدد: «دول اللي عندهم كميات وإنتاج، أما الدول التانية حتى اللي معمول معاهم عقود.. قالوا لا بلادنا أهم وأولا، وحتى فرنسا وألمانيا وأمريكا، جميعهم فضلوا منح العقارات لشعوبهم في البداية.. وهذا أمر مفهوم، لدرجة أن المجر وهي دولة في الاتحاد الأوروبي قررت الحصول على لقاح سينوفارم الصيني».

مصر تساند لبنان

وأكد أنه رغم هذا الصراع في ظل الوباء، وكل دولة انتبهت لنفسها فقط، هناك دولة وهي مصر، قررت مساعدة دولة أخرى وهي لبنان بـ81 طنا من المستلزمات الطبية، خاصة وأن لبنان لديه مشكلة كبيرة من فيروس كورونا، ووقفت مصر إلى جواره، مشددا: «موقف محترم جدًا من الدولة المصرية».