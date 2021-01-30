رحيل «الصغير وصالح والخولي».. 24 ساعة حزينة على الوسط الفني

صباح حزين استيقظ عليه الوسط الفني، أمس، بين 4 أنباء كل منهم أسوأ من غيره، نشرت في ساعات متعاقبة، حيث فقد الوسط الفني المصري أربعة من نجومه، سواء من المشاهير الذين ظهروا أمام الشاشات وعرف الجمهور أشكالهم وأسمائهم، أو من أبطال ما خلف الشاشة.

أول إعلان حزين كان وفاة خبير التجميل محمد الصغير، وبعده بدقائق إعلان وفاة الفنان أشرف صالح، وتلاه الفنان محمود عبدالغفار، ثم وفاة الممثل والمخرج فهمي الخولي.

وفاة خبير التجميل محمد الصغير

توفى خبير التجميل محمد الصغير، صباح أمس الجمعة، داخل أحد مستشفيات القاهرة إثر إصابته بفيروس «كورونا» المستجد، وخرجت جنازته من مسجد السلطان حسين بمصر الجديدة.

وقد تدهورت الحالة الصحية لـ«الصغير»، خلال الأيام الماضية، ما استلزم نقله إلى غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة، ولازمته ابنته الإعلامية مها الصغير وزوجها أحمد السقا، إلى أن وافته المنية هناك.

وفاة الفنان أشرف صالح

أعلن الفنان جمال يوسف، وفاة صديقه الفنان أشرف صالح، صباح الجمعة، عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك».

ونشر «يوسف» صورة للفنان الراحل، وعلق عليها قائلا: «مات أشرف الطيب الجدع.. مات صاحبى الراجل.. الله يرحمك يا أشرف».

وفاة الفنان محمود عبدالغفار

كما أعلن أمس، الفنان أحمد صيام، عبر حسابه على موقع التواصل «فيس بوك»، وفاة الفنان محمود عبدالغفار.

وكتب «صيام»، قائلا «البقاء والدوام لله توفى منذ لحظات الفنان القدير والأخ العزيز محمود عبدالغفار، أحد رموز مسرح الطليعة اللهم أرحمه واغفرله وادخله فسيح جناتك».

وفاة الممثل والمخرج فهمي الخولي

ومنذ قليل، أعلن الكاتب شعبان يوسف وفاة الممثل والمخرج فهمي الخولي، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب: «وكان تسليمه عليّ وداعا.. الصديق الغالي والحبيب المخرج الكبير فهمي الخولي مع السلامة مع السلامة».