الصحة تحسم جدل المسحة الشرجية: ليست مناسبة في مصر ولن نستخدمها

حسم الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الجدل حول المسحة الشرجية لاكتشاف فيروس كورونا ومدى إمكانية استخدامها في مصر، وذلك بعد الإعلان الصيني الرسمي عنها، مشيرًا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbc مصر» أن هذه المسحة ليست لكل المصابين بفيروس كورونا المستجد، ولكنها تخص المصابين الذين لا تظهر عليهم أعراض الجهاز التنفسي.

وأشار «مجاهد» لوجود دراسات حول مرضى «كوفيد 19» الذين يعانون من أعراض في الجهاز الهضمي فقط دون الجهاز التنفسي، تظهر المسحة الخاصة بهم سلبية بسبب ذلك، وبالتالي يتطلب الأمر استخدام المسحة الشرجية، مؤكدًا أن هذه الحالات نادرة الحدوث في مصر وأنها قد تمثل حالة ضمن 10 آلاف حالة حسبما أكدت اللجنة الطبية لمواجهة فيروس كورونا، مشددًا على أن من يصابون بالفيروس في الجهاز الهضمي يتخلصون من الأعراض في 5 أيام فقط، ويحصلون على برتوكول العلاج الخاص بجميع الحالات، ويزيد عليهم بعض المضادات الحيوية للجهاز الهضمي، وكذلك بعض المطهرات المعوية، مشيرًا أنه يٌنصح بعزله منزليًا لحين زوال الأعراض رغم أنه لا يكون معديًا.

وأكد «مجاهد» على أننا في مصر لن نستخدم المسحة الشرجية لصعوبة استخدامها وأن الحالات المصابة بأعراض الجهاز الهضمي لا تحتاج لحجزها في المستشفيات.