حلم عمر كمال القديم يتحقق بعد عام: بقى ليا إعلان على كوبري أكتوبر

كشف مطرب المهرجانات عمر كمال عن تحقيق حلم قديم له حيث كان يحلم بأن يكون له لوحات إعلانية تحمل صورته على كوبري أكتوبر.

ونشر «كمال» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة لإعلان إحدى شركات الاتصالات وفيها صورته وعلق: «من سنة بالظبط كنت بمشى على كوبرى أكتوبر وفي شوارع القاهرة بحلم يكون ليا إعلان وصور متعلقة مع شركات كبيرة زى شركات المحمول والمياه الغازية المعروفة وكده».

وأضاف: «الحمد لله بفضل ربنا في أقل من سنة بحقق ده واحدة واحدة ومضيت مع شركات محمول وشركات مياه غازية معروفة وقريب جدا حاجات تانية ناجحة» موجهًا الشكر لكل من دعموه قائلًا «شكرا لأى حد بيدعمنى وبيقف جمبى».

وطرح المطرب الشعبي عمر كمال، أحدث أغانيه، التي تحمل اسم «سوق الصحاب»، عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب»، وحققت مشاهدات عالية ويجمع كليب «سوق الصحاب» بينه وبين المطرب الشعبي حمو بيكا وموزة، وهى من كلمات محمد غباشي، توزيع شادى وخليل.

من ناحية أخرى طرح مؤخرا عمر كمال الغنائية كليب «انتو مش جدعان» والذي يتعاون فيه مع محمود معتمد وكلمات إسلام المصري وغباشي، وتوزيع شيندي وخليل، وأورج أندرو الحاوي وهي من غناء عمر كمال، ومحمود معتمد، وكلمات إسلام المصري وغباشي، وتوزيع شيندي وخليل، وأورج أندرو الحاوي.