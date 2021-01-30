مصادر: صرف الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة 14فبراير

كشفت مصادر باللجنة العليا لادارة أزمة كورنا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن عملية تنقية وتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة المستحقة للدفعة الساسة والأخيرة لمنحة الـ500 جنيه، سيتم الانتهاء منها يوم الخميس 11 فبراير المقبل، على أن تبدأ عملية صرف المنحة يوم الأحد 14 فبراير المقبل.

صرف المنحة متاح لمدة 5 أيام حتى الخميس 18 فبراير

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الصرف سيكون متاحًا للعمالة غير المنتظمة في جميع محافظات الجمهورية الـ27، لمدة 5 أيام، حتى يوم الخميس 18 فبراير.

وأضافت المصادر، أن عمليات تحديث وتنقية بيانات العمالة غير المنتظمة، تشمل حذف المتوفين الجدد، وكل من خرج من القواعد والشروط والضوابط التي وضعتها وحددتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورنا لصرف المنحة، مثل من صدرت الموافقة لهم على صرف معاشات التضامن الاجتماعي، والأرامل اللائي صدرت لهن الموافقة على الحصول على قروض المشروعات الصغيرة، وكذلك المواطنين الذين أُدرجت أسماؤهم في كشوف برامج «تكافل وكرامة»، للحصول على معاش شهري لمدة 36 شهرًا.

إرسال الرسائل النصية القصيرة للمستحقين السبت 13 فبراير

وأشارت المصادر إلى أن وزارة الاتصالات، عضو اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، ستبدأ في إرسال الرسائل النصية القصيرة «sms»، للعمالة غير المنتظمة المستحقة، يوم السبت، 13فبراير، حيث سيتم تقسيم المستفيدين إلى شرائح، لمنع التزاحم على ماكينات الصرف الآلي، لافتة إلى أن أكثر من 14 ألف ماكينة صرف آلي في جميع المحافظات ستكون جاهزة لصرف المبالغ المستحقة.

وتابعت المصادر، أن بوابة الشكاوى الحكومية بمركز المعلومات بمجلس الوزراء جاهزة على مدار 24 ساعة يوميًا لاستقبال الشكاوى الخاصة بصرف العمالة غير المنتظمة.

ومن المقرر، بحسب المصادر، أن يقوم حوالي 1.6 مليون عامل غير منتظم بصرف المنحة، على مستوى محافظات الجمهورية.