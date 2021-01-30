أعد لنا بطاقتنا مرة أخرى يا وزير التموين

أنا مواطن على المعاش وكنت أشغل منصب مرموق في أحد الجهات الحكومية، ورغم المنصب المرموق فإن معاشي يبلغ 2100 جنيه كل شهر، ورغم ذلك فوجئت بإيقاف بطاقة التموين الخاصة بالأسرة، وعندما توجهت لمكتب التموين للاستفسار قيل لي إن السبب هو معاشي المرتفع، علماً بأنني ليس لي أي مصدر دخل سوى المعاش سالف الذكر، ولدي 4 أبناء كلهم يدرسون في مراحل التعليم المختلفة، وزوجتي ربة منزل لا تعمل، أناشد السيد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين التدخل من إجل إعادة بطاقة التموين لأسرتنا مرة أخرى، في ظل الظروف التي تعيش فيها الأسرة والتي سبق أن ذكرتها.

عبدالقادر صالح