بريد الوطن.. وداعاً عام الطاعون الأصفر

رحل عام 2020م ليسجل التاريخ فى الربع الأول من الألفية الثانية شكل الأحداث بتفشّى وباء كورونا، وأقترح على العلماء والمؤرخين تسمية «كوفيد 19»، باسم «الطاعون الأصفر» نسبة للجنس البشرى للصين، المعروف فى علم الأنثربولوجى بالجنس الأصفر، وهو التحدى الأكثر للبشرية، فقد كان عام الحزن على المستوى الشخصى وعلى المستوى العام المجتمعى، وعلى الصعيد الدولى لعام 2020م، حيث شهدنا خسارة فى الأرواح، وحالات الرعب والفزع والخوف من حالات الوفيات حول العالم، وانتشار هذا الوباء بشكل مخيف ومرعب، وكان الرعب يتمثل فى عجز البشرية عن وجود علاج له، وبسبب نقله عن طريق الهواء، فقد ظهر دون سابق إنذار أو ممهدات تُذكر أو توقعات مسبقة بحدوثه، إلى جانب ما أحدثه هذا الفيروس من انهيارات كبرى فى الاقتصاد العالمى، فقد خسرت الصين فى الربع الأول من عام ظهور الفيروس حوالى 400 مليار دولار، مما تسبب فى شبه توقف لعصب الحياة القائم على التبادل الاقتصادى العالمى، بسبب إغلاق الحدود براً وبحراً وجواً، حيث الإغلاقات العالمية والمحلية لحركة السوق العالمية أمام التجارة، إلى جانب الآثار المزمنة التى فرضتها الجائحة فى الاقتصاد، حيث ارتفاع نسبة البطالة على الصعيد العالمى، وانهيار فى الاقتصاديات الضعيفة فى الكثير من دول العالم.

محمد سعد عبداللطيف

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