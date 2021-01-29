بريد الوطن.. كرسي كهربائي متحرك لابني المعاق يا مسئولون

أنا رجل مُسنّ، أبلغ من العمر 66 عاماً، ولى ابن عمره 26 عاماً، يعانى منذ ولادته من تأخر عقلى، وضمور فى المخ وشلل نصفى، ولا يوجد أحد يخدمه غيرى، وأنا لا أملك من حطام الدنيا غير معاش الضمان الاجتماعى، وأسكن فى حُجرة بالإيجار فى قرية بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، وكنت أتمنى لو أن أحد أصحاب القلوب الرحيمة تبرَّع لابنى بكرسى كهربائى متحرك، حيث إننى لا أقوى على خدمته نظراً لصحتى التى تتأخر يوماً بعد يوم مع ظروف السن، كما أناشد السيد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، التكرم بمنحنا شقة، تنقذنا من الإقامة فى الغرفة الصغيرة.

ماجد إبراهيم مصطفى

الخانكة - القليوبية

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