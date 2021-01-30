كفر الشيخ تسجل وفاة 3 مسنين بكورونا و12 إصابة جديدة 

أكد مصدر طبي بمديرية الشؤون الصحية في محافظة كفر الشيخ، تسجيل 3 وفيات لمسنين خلال الساعات الماضية، بمستشفى عزل بلطيم وقسم العزل بالمستشفى الجامعي.

الصحة تمر على المعزولين منزليا لقياس نسبة الأكسجين

وأضاف المصدر الطبي بمديرية الصحة، أن المحافظة سجلت إصابة 12 شخصا بفيروس كورونا، وفقا لتحاليل الـPCR، التي أجراها مركز الفيروسات الكبدية بالزعفران، والمخصص لإجرات التحاليل للمرضى، عقب حجزهم بأقسام العزل والفرز داخل المستشفيات؛ إذ سجلت الإصابات في 4 منهم.

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنه جرى تحويل المصابين الجدد الذين يحتاجون لرعاية مركزة فائقة على مستشفى عزل بلطيم أو قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، عبر سيارات إسعاف مجهزة، وجرى حجز الباقون داخل المستشفيات العامة والمركزية بأقسام العزل، بخلاف المعزولين منزليا.

وأشار المصدر الطبي، إلى أن الفرق الطبية تمر بشكل يومي على المعزولين منزليا، المسجلين لدى قاعدة بيانات وزارة الصحة أنهم صابين بفيروس كورونا، للاطمئنان على نسب الأكسجين في الدم، عبر أجهزة «بالس أوكسيمتر»، فضلا عن الاطمئنان على مستوى التنفس، وإعطاء الأدوية، مؤكدا أنه جرى تزويد الوحدات الصحية والمستشفيات بالأجهزة، وأدوية بروتوكول علاج الفيروس، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعاية المصابين المعزولين منزليا.

ونوه المصدر، إلى أنه يجرى عمل فحوصات دورية للمخالطين لمصابي كورونا، للتأكد من أنهم لا يحملون المرض؛ إذ أنهم أكثر عرضة للإصابة، مؤكدا التنبيه على التباعد الاجتماعي، والحرص على ارتداء الكمامات والواقيات الشخصية، فضلا عن توزيع بعض الواقيات على المعزولين بجانب الأدوية.