لجنة إدارة أزمة كورونا بالأوقاف تغلق مسجدا في كفر الشيخ

صعدت وزارة الأوقاف قراراتها ضد المساجد المخالفة للقرارات الاحترازية التي وضعتها الوزارة بخصوص فيروس كورونا، حيث قررت لجنة إدارة أزمة كورونا بديوان عام وزارة الأوقاف، وهي اللجنة المسؤولة عن غلق المساجد المخالفة، اليوم غلق مسجد الرحمة بميت الديبة التابع لإدارة أوقاف قلين بمديرية كفر الشيخ.

وأرجعت اللجنة السبب في الغلق لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية لمدة أسبوع على ألا يفتح مرة أخرى إلا بعد أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل رواد المسجد.

وأكدت اللجنة، في بيان لها، أنها لن تتأخر عن غلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية وتهيب بالمديريات الإقليمية سرعة رفع أي مخالفة تتصل بهذا الخصوص كما تؤكد الحفاظ على الساجد قبل المساجد، وعدم فتح أي مسجد يتم غلقه دون موافقة كتابية معتمدة من لجنة إدارة الأزمة بالديوان العام.

60 مسجدا مغلق في 11 محافظة

يذكر أن أعداد المساجد التي تم إغلاقها وصل إلى 60 مسجدا على مستوى الجمهورية، حيث جاءت المخالفات من 11 محافظة «الفيوم، الإسماعيلية، القاهرة، الجيزة، المنيا، شمال سيناء، الإسكندرية، الدقهلية، البحيرة، القليوبية، والمنوفية، وبغلق مسجد اليوم يكون العدد وصل إلي 61 مسجد حتي الان.

وكانت لجنة إدارة أزمة كورونا في وزارة الأوقاف أعلنت فتح عدد من المساجد على مستوى الجمهورية والتي تم إغلاقها بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي دعت لها الوزارة، حيث جرى فتح سبعة مساجد بأوقاف دمياط، وثمانية مساجد بأوقاف شمال سيناء، وفتح مسجد بأوقاف الدقهلية.

ودعت وزارة الأوقاف الأئمة والعاملين بالأوقاف التأكيد على ضرورة الحرص والوقاية والإلتزام بالإجراءات الإحترازية وألا يتم استقبال مصلي دون كمامة كذلك التباعد وعدم المصافحة والعناق داخل المساجد والإقتصار علي الصلوات فقط فلا يوجد دروس او ندوات او فاعليات فالمسلم الحقيقي لا يمكن أن يكون سببا في أذى نفسه أو أذى غيره.