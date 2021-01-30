1.2 مليون طلب تحويل من ممارسة لعدادات كودية

أكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء أن المنصة الإلكترونية الموحدة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تلقت مليون و200 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ نحو 2.4 مليون وحدة سكنية بجميع شركات توزيع الكهرباء التسعة على مستوى الجمهورية.

استكمال الإجراءات لتنفيذ الطلبات المقدمة

وأشار المصدر لـ«الوطن» إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أطلقت المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء في أول شهر يوليو من العام الماضي لتلقي طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية لتنتهي بنهاية شهر مارس المقبل لتمكين كل المواطنين من إتاحة الفرصة للتقدم بالطلبات مع استكمال شركات التوزيع على مستوى المحافظات الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها على المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء.

شروط الموافقة على الطلب

وحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عددا من المستندات يجب أن يتقدم بها المواطن عند تقديمة لطلب تركيب العداد الكودي عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لقبول طلبه وهي صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب «خلفية وأمامية» وعقد ملكية الوحدة المراد تركيب العداد الكودي لها بنفس بيانات البطاقة الشخصية وإيصال سداد آخر ممارسة لمقدم الطلب على الوحدة المراد التوصيل إليها على أن تقدم كل هذه البيانات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء مجانًا على الإنترنت.

إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات التوزيع

يذكر أن مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة واستبداله بنظام العدادات الكودية من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكل المنشآت والمباني التي تم توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمباني أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية.