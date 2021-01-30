ماذا تفعل في حالة حساب قيمة استهلاك الكهرباء كنشاط تجاري بالخطأ؟

في كثير من الأحيان، يتفاجأ العديد من المواطنين بحلول موعد فاتورة الكهرباء الشهرية، بارتفاع قيمة الفاتورة، على عكس قيمة الاستهلاك الحقيقي للمواطن، ما يضعه في حيرة حول سبب المشكلة، وما إذا كان هناك خطأ أم أنها صحيحة، وكثيرا ما يحدث خطأ من الشركة حول النشاط الخاص بالمواطن، ويتم محاسبته على أنه صاحب نشاط تجاري، بالرغم من أن النشاط الخاص به غير تجاري.

وتستعرض «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية خطوات حل شكوى المواطنين بسبب محاسبتهم بالأسعار التجارية بالرغم من أنها سكنية، وفق الصفحة الرسمية لجهاز تنطيم مرفق الكهرباء، كالتالي:

- بعد التحقق من أنه يتم محاسبته على أن نشاطه تجاري وليس سكنيا، يقوم المواطن بتقديم شكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء حول المشكلة.

- يقوم الجهاز بمراجعة موضوع الشكوى مع شركة التوزيع المشكو في حقها.

- تقوم الشركة بإجراء معاينة على الطبيعة، ليتم التأكد من صحة الشكوى ومعرفة السبب الحقيقي وراء ارتفاع قيمة الفاتورة.

- وفي حالة التأكد من الشكوى وأن المواطن كان يتم محاسبته بالأسعار التجارية لتحويل نشاط الشقة إلي نشاط تجاري، يتم تغيير طريقة المحاسبة من المحاسبة بأسعار المحلات التجارية إلى المحاسبة بأسعار الاستخدامات المنزلية.

- وتكون استجابة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء سريعة، حرصاً وتقديراً لحق المواطن في المحاسبة الصحيحة وفقاً لنوع النشاط المستخدم.

خطوات تقديم الشكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء

- يمكن تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- أو من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421796 - الاتصال على التلیفون رقم 23421475.

- ويمكن تقديمها أيضا من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org3- من خلال البرید ص.ب. 73- بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.