1.5 مليار جنيه لرفع كفاءة شبكة الكهرباء لخدمة 2.4 مليون مشترك بالمنيا

رفعت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، كفاءة الشبكة الكهربائية لتحسين مستوى الأداء لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك بتكلفة قدرها 1.5 مليار جنيه، لخدمة 2.4 مليون مشترك بمحافظتي المنيا وأسيوط، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

تنفيذ أعمال توسع وإحلال وتجديد لرفع الشبكة بالمنيا

قال المهندس رأفت شمعة، رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، إنه تم تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بمحافظة المنيا لتحسين الخدمة المقدمة للمشتركين بإستثمارات قدره 721 مليون جنيه لخدمة 1.3 مليون مشترك لافتا إلى تنفيذ 100 عملية ضمن مشروع تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنية بالمحافظة بتكلفة 80 مليون جنيه، بطول 68 كم لتأمين المواطنين من المخاطر.

القضاء على مشاكل أخطاء الفواتير وتطوير خدمة العملاء

وأشار «شمعة» إلى أنه تم تركيب 470 ألف عداد مسبق الدفع، و8520 عداد ذكى لمواكبة التطور التكنولوجي ومعالجة أخطاء الفواتير التي كانت من أهم مشاكل المشتركين، إضافة إلى تطوير مراكز خدمة العملاء بجميع فروع الشركة بالمحافظة، بما يتناسب مع معايير ومؤشرات أداء مراكز الخدمة وتيسير إجراءات التعاقد بتدعيم جميع الهندسات بالحواسب الآلية والطابعات وتدريب العاملين على استخدام البرامج المتعددة وتطبيق عدد كبير من البرامج الجاهزة بالهندسات ومنها برنامج الشباك الواحد وتعليق لوحات إرشادية لهذه الخدمات.

28 مليون جنيه لتطوير القرى

وأكد أنه تم الانتهاء من تطوير قرى «أولاد الشيخ – الشيخ مسعود – المغربى – شيبه – زعبره – الشيخ عباده»، بتكلفة قدرها 28 مليون جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة التي تنفذها الشركة بنطاق المحافظة.

تحويل الخطوط الهوائية لتأمين المواطنين من المخاطر

وقال إنه تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بتكلفة قدرها 700 مليون جنيه، لخدمة 1.1 مليون مشترك في محافظة أسيوط، لافتا إلى تنفيذ 100 عملية ضمن مشروع تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنية بالمحافظة بتكلفة 86 مليون جنيه بطول 81 كم، لتأمين المواطنين من المخاطر، لافتا إلى تركيب 381 ألف عداد مسبق الدفع و7600 عداد ذكى إضافة إلى تطوير مراكز خدمة العملاء بجميع فروع الشركة بالمحافظة.

21 مليون جنيه لتطوير القرى

وأشار إلى تطوير القرى التابعة للمحافظة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، بتكلفة 21 مليون جنيه، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير قرى «شقلقيل - الشنابله – العطيات – القصر – الكلابات – الاقادمه – الطوابيه». وقد أدى تطوير الخدمات المقدمة من الشركة إلى خفض متوسط زمن العطل سعياً إلى تحقيق رضاء المشتركين.