«صحة الغربية»: نقل مريض السمنة عادل العزب إلى معهد ناصر لعلاجه

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم، الانتهاء من الإجراءات اللازمة لنقل المدعو عادل العزب، ابن قرية سنباط بمركز زفتى، الذي يعاني من مرض السمنة المفرطة، بعدما قارب وزنه 300 كيلو جرام، لعلاجه بمعهد ناصر في القاهرة، حفاظا على حياته.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور هاله زايد، وزيرة الصحة، إلى الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل الوزارة لإنقاذ حياه الشخص المصاب، من أي أخطار تهدد عمره .

وأكد «حميدة» أنه باشر آليات التنسيق مع الدكتور مجدي عوض، مدير هيئة الإسعاف بالغربية، سعيا في تخصيص سيارة إسعاف لنقل المصاب بداء السمنة المفرطة، لعلاجه بمعهد ناصر، وتأمين حياته.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه سيتم تقديم الخدمات العلاجية كافة، وإجراء الفحوصات الطبية العلاجية، للتأكد من السلامه الصحية للمواطن، قبل إجراء أي تدخل جراحي بمعرفه أطباء معهد ناصر، خلال الأيام المقبلة.

وواصلت مديرية الصحة بالمحافظة، من جهودها في تفعيل غرفة العمليات والطوارىء بالمديرية، فضلا عن تشكيل لجان لمتابعة عمليات ضخ الأكسجين، وانتظامها بالمستشفيات العامة كافة والصدر والحميات، وتفعيل فعاليات مبادرة 100 مليون صحة، لمتابعة حالات العزل الصحي المنزلي كافة، من مصابي فيروس كورونا العالمية، واتباع برتوكولات العلاج الرسمية.

جدير بالذكر، أنه يجرى إعداد حصر كامل حول الراغبين من أعضاء الفريق الطبي داخل أقسام العزل، للحقن باللقاح الصيني الجديد، للوقاية من أخطار فيروس كورونا، على مستوى مستشفيات الحميات والصدر والعامة.