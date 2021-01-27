قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 18 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 18 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة الغربية.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة، حيث اعتقلت 5 شبان من بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، وجميعهم أسرى محررون، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية اعتقلت مواطنين من الخليل، بعد أن داهمت محال ومتاجر قرب مدرسة طارق بن زياد في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، بالإضافة لشابين أثنين من بلدة بيرزيت برام الله.

كما اعتقلت من نابلس مواطنين أثنين بينهما أسيرا محررا، ومن جنين اعتقلت خمسة مواطنين بينهم طفلين شقيقين من بلدتي برقين وقباطية جنوب جنين، وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من منطقة وادي شاهين وسط المدينة، وأسيرًا محررًا من بلدة طمون جنوب طوباس.