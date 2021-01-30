«القوى العاملة»: تعيين 851 شابا منهم 11 من ذوي القدرات

عينت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية، 851 شاباً، منهم 11 شاباً من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة -كعب العمل- من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 2352 شاباً.

تلقى وزير القوى العاملة تقريراً بذلك من أحمد جابر وكيل المديرية، أشار فيه إلى أنَّه خلال ديسمبر الماضي، استخرجت المديرية 535 شهادة قياس مستوى مهارة، و463 رخصة مزاولة مهنة، وتلقت 203 شكوى عمالية، تم تسوية شكوي منها ودياً، وتمّ تحويل 191 منها للقضاء، و11 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأضاف أنَّ المديرية صرفت منحًا للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 45 ألف جنيه لـ20 عاملًا، فضلاً عن تسجيل 45 عاملاً جديداً على المنظومة.

وأشار إلى أنَّ المديرية نظمت زيارات تفتيشية من خلال مفتشي العمل على 276 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 32 محضراً، وبحث شكوى فردية، إضافة إلى عقد 3 ندوات توعية للعمال حضرها 65 عاملًا، وفي مجال السلامة والصحة المهنية تمّ التفتيش على 128 منشأة، وتحرير 4 محاضر للمنشآت المخالفة، كما تابعت 194 منشأة أخرى لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.