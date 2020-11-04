رئيس "العاملين بالسكة الحديد": انتظام حركة القطارات بدءا من صباح الغد

أكد عبدالفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد، على انتظام حركة القطارات بدءا من صباح الغد الخميس في جميع الخطوط.

وكانت حركة الارتباك التي تشهدها القطارات، استمرت لليوم الثاني على التوالي التي تسببت في تأخيرات للرحلات بمتوسط 6 ساعات.

وقال فكري، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه بالنيابة عن جميع العاملين بالسكة الحديد يتقدم بالاعتذار للشعب المصري عن عدم انتظام حركة الطارات وما شهدته من تأخير.

واجتمع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لمدة تزيد على 3 ساعات مع قيادات هيئة السكة الحديد لبحث حل عاجل لأزمة تأخيرات القطارات التي شهدتها جميع الخطوط أمس واليوم، بسبب جهاز التحكم الذاتي في الجرارات الجديدة "جينرال إلكتريك" الذي أصر قائدو القطارات على تشغيله ما تسبب في أعطال بالساعات.

واستمرت حركة الارتباك التي تشهدها القطارات لليوم الثاني على التوالي والتي تسببت في تأخيرات للرحلات بمتوسط 6 ساعات، واعتدى ركاب القطار رقم 2 الإسكندرية / القاهرة بسبب تأخير الرحلة بعد أن وصلت إلى 7 ساعات، حيث تحرك القطار من الإسكندرية الساعة 2.15، ومن المفترض أن يصل القاهرة الساعة 6.25 صباحا، حيث وصل الساعة 9.30 بتأخير 3 ساعات.