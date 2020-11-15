المترو: حركة القطارات منتظمة ولا إصابات بـكورونا بين الركاب والعاملين

واصلت شركة مترو الأنفاق، تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات وتعقيم مكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار الفيروس.

وقال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إن حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو تسير بصورة منتظمة وطبيعية، ولا يوجد ما يعوق حركة السير، موضحا أن جميع قطارات المترو تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق الرحلات، لتوفير الحماية والسلامة للركاب والعاملين، مؤكدا أن هناك فرق صيانة منتشرة على أرصفة المحطات، لمواجهة الأعطال المفاجئة للعمل على إصلاحها فورا.

وأضاف عبدالهادي، لـ"الوطن"، بأن الشركة تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الصارمة لمواجهة فيروس كورونا، من خلال التعقيم الدوري للقطارات والمحطات، لافتا إلى أن الشركة لم ترصد أي حالات إصابة بين الركاب منذ ظهور جائحة كورونا في مارس الماضي، مضيفا أن جميع العاملين بالشركة يتمتعون بصحة جيدة ولا يوجد لدينا أي إصابات.

وأكد متحدث مترو الأنفاق أن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، شدد على عدم خروج أي قطار من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من حالته الفنية، مشيرا إلى أن جميع قطارات المترو تعمل بكامل طاقتها لخدمة جموع الركاب، موضحا أن الجميع داخل الشركة يعمل لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.

وأشار عبدالهادي إلى أن محطات المترو توجد بها وحدات إسعافية متنقلة، وذلك لعلاج الحالات المرضية الطارئة، مشدداً على جميع الركاب بالالتزام التام بارتداء الكمامات الطبية أثناء استقلال القطارات، موضحا أن المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامة سيدفعون غرامة قدرها 4 آلاف جنيه.

وأوضح عبدالهادي أن هناك رقابة صارمة على البوابات الإلكترونية لمنع دخول أي راكب رصيف القطارات دون تذكرة، مؤكدا أن الشركة لن ولم تسمح لأي راكب باستقلال قطاراتها دون دفع قيمة تذكرة القطارات.