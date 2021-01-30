بعد تعديلات هامة اليوم لمنحها.. شروط الحصول على الجنسية الإماراتية

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي؛ تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين، وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وقال الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، إنه بموجب توجيهات من رئيس الدولة اعتمد اليوم تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم.

الهدف من تعديلات إجازة منح الجنسية الإماراتية

وأوضح نائب رئيس الإمارات أن الهدف هو استبقاء واستقطاب واستقرار العقول التي تساهم بقوة في مسيرة الدولة التنموية.

وقال الشيخ محمد بن راشد إنه سيتم ترشيح الشخصيات المؤهلة للحصول على الجنسية الإماراتية عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية.

وضع معايير وشروط للحصول على الجنسية الإماراتية

وأوضح كذلك أنه تم وضع معايير واضحة لكل فئة، وسيسمح القانون لهذه الكفاءات الاحتفاظ بالجنسية الأخرى التي يحملونها، واختتم قائلا: «سيحافظ جوازنا الإماراتي على تصدره وتفوقه عالميا».

متابعو محمد بن راشد بعد تعديلات الجنسية: تسابقون المستقبل

وتقوم الإمارات بعدد من الخطوات خلال السنوات الماضية لتكون بيئة أكثر جذبا للمستمثرين والعقول.

وعادة ما تقوم بعض الدول بمثل هذا الإجراء في محاولة لاستقطاب أصحاب الكفاءات في أماكن أخرى.

ولاقت تغريدات الشيخ محمد بن راشد تفاعلا كبيرا من قبل متابعيه، الذين أشادوا بتلك الخطوة وباركوها، حيث اعتبر بعضهم أن الإمارات تسابق المستقبل بهذه الخطوة التي تعتبر انتقال من تطور إلى تطور.