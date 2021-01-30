الإمارات تحدد 7 خطوات لتجديد تصاريح الإقامة أون لاين

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنَّ التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يحدد خطوات تجديد تصاريح الإقامة في الإمارات.

وقالت الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، إنَّ الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، حدد خطوات تجديد تصاريح الإقامة في الإمارات، وذلك عبر موقعها الإلكتروني www.ica.gov.ae أو التطبيق الذكي ICA UAE eChannels، موضحة أنَّ ذلك يتمثل في 7 خطوات:

- التسجيل وإنشاء الحساب (الهوية الرقمية) أو الدخول للخدمات الإلكترونية في حال التسجيل المسبق.

- اختيار خدمة تجديد إصدار تصريح إقامة.

- تقديم الطلب ومراجعة البيانات المسترجعة وتحديثها وتسديد الرسوم.

- تقديم طلب تجديد بطاقة الهوية.

- تسليم جواز السفر لشركة التوصيل المعتمدة.

- وضع ملصق الإقامة على جواز السفر.

- توصيل الجواز عن طريق شركة التوصيل المعتمدة.