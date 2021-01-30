مبادرات سياحية للسيدات والأطفال.. حكايات ورحلات ممتعة (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد، المذاع على فضائية القناة الأولى، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «مبادرات سياحية للسيدات والأطفال.. حكايات ورحلات ممتعة».

التاريخ هو حكاية تُسرد وترى

وجاء في التقرير، أن التاريخ هو حكاية تُسرد وترى، روايات شيقة وأسرار تظهر شيئا فشئيا من خلال زيارة الأماكن الأثرية والاستماع للقصص التاريخية، كان ذلك دافعا لمرشدة سياحية أن تدشن مبادرة للسيدات والأطفال تكون وسيلة للتعرف على الأماكن السياحية والأثرية داخل مصر.

وأضاف التقرير، أن رودينا وحيد مؤسسة مبادرة تنشيط السياحة الداخلية للسيدات والأطفال، تخرجت في كلية الآداب قسم الآثار بجامعة حلوان، وبدأت منذ عامها الأول بدراستها الجامعية أن تعمل في السياحة بجانب مشاركتها في ترميم المتحف المصري حتى أصبحت أحد أعضاء اتحاد الأثريين.

المبادرة عامل جذب للسياحة الداخلية

وتابع التقرير، أن خبرتها الكبيرة في مجال السياحة والآثار رغم سنها الصغير جعلتها تفكر خارج الصندوق لتغيير فكرة التنزة والترفيهة من المولات والكافيهات إلى أماكن ذات طابع أثري وسياحي، تكتسب منها السيدات المعلومات بجانب تكوين صداقات والترفيهة والاستماع بقصص الأماكن عن طريق سرد القصة، كما جعلت المبادرة عامل جذب للسياحة الداخلية وهو ما أثر بالإيجاب على كثير من السيدات اللاتي أقدمن على الاشتراك في العديد من الرحلات داخل القاهرة وخارجها.

المبادرة بدأت منذ نحو 6 سنوات

وقالت رودينا وحيد، مؤسسة مبادرة تنشيط السياحة الداخلية للسيدات والأطفال، إن المبادرة بدأت منذ نحو 6 سنوات مع الاستقرار الأمني والسياسي الذي جعل السيدات يستطعن الخروج بشكل آمن من منازلهم بمفردهم، «وخطوة بخطوة بدأت السيدات عاوزين يجيبوا أولادهم معاهم وبدأ الموضوع يبقى لطيف، وكان في أمهات بتغيب أولادهم من المدرسة علشان يقدروا يروحوا الرحلة معانا».

نستهدف 80% من السيدات في المبادرة

وأضافت وحيد، أن المبادرة تستهدف بنسبة نحو 80% السيدات، «لأن الست بيبقى عندها دائما وقت فاضي من الساعة 8 الصبح لغاية الساعة 2 الضهر تقريبا، وجوزها بيبقى في الشغل وأولادها في المدرسة وهيا قاعدة فاضية مبتعملش حاجة علشان كده عملنا المبادرة علشان تستطيع أن تجدد طاقتها ولو حتى يوم واحد في الأسبوع».