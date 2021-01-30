وزير التنمية المحلية يصل للأقصر لتفقد مشروعات برنامج الأغذية العالمي

وصل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، منذ قليل، إلى محافظة الأقصر، لتفقد عددا من المشروعات التابعة لبرنامج الأغذية العالمي، وبحث ربطها بالمشروعات والمبادرات الناجحة والمتميزة للوزارة، في باقي محافظات الصعيد.

وكان في استقبال وزير التنمية المحلية، عقب وصوله، كل من المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، ومنجستاب هايلي، الممثل المقيم، مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة، وآلاء الزهيري، مسؤول العلاقات مع الجهات الحكومية بالبرنامج.

ومن المقرر أن يزور «شعراوي» ومحافظ الأقصر، ومدير برنامج الأغذية العالمي بالقاهرة، قرية البغدادى بمركز البياضية.

وسيتابع وزير التنمية المحلية والمحافظ، عددا من المشروعات في قرية البغدادي، وعلى رأسها تبطين الترع وتقنيات زراعة محسنة، وتجميع حيازات الأراضى ومحطة طاقة شمسية، وزيارة وحدة التجفيف الشمسى للطماطم التى تديرها السيدات.

وسيقوم وزير التنمية المحلية عقب ذلك بجولة في مركز الأقصر التنسيقي للابتكار ونقل المعرفة، الذي أنشأ من قبل الحكومة المصرية وبرنامج الأغذية العالمي، لتبادل الدروس المستفادة وقصص النجاح في بناء القدرة على الصمود والتنمية الريفية، والحماية الاجتماعية والتحول الرقمى .

وفى نهاية الجولة بمركز الأقصر، سيوقع اللواء محمود شعراوي، مع منجستاب هايلي، على الاتفاق الإطاري، للتعاون بين الوزارة والبرنامج، والاتفاق علي مجالات التعاون المشترك.