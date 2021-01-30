جسدها في «حلاوة الدنيا».. رحلة مريرة لوالدة ظافر العابدين مع السرطان

رحلت، اليوم، عن عالمنا والدة الفنان التونسي ظافر العابدين، والتي كانت تعاني في وقت سابق جراء إصابتها بمرض السرطان اللعين.

عانت والدته من مرض السرطان

عام 2017 جسّد الفنان ظافر العابدين شخصية الشاب «سليم» الذي يعاني من إصابته بمرض السرطان ورحلته مع العلاج وكيفية التعايش، وارتباطه بالفتاة «أمينة» إحدى محاربات مرض السرطان، ويقعان في غرام بعضهما البعض، ويواجهان معا صعوبة الحياة والتعايش في ظل مرضهما، وهو الدور الذي حصل من خلاله على جائزة أفضل ممثل عربي في الدراما المصرية خلال حفل توزيع جوائز «موريكس دور» في لبنان.

مسلسل «حلاوة الدنيا» بطولة هند صبري، ظافر العابدين، أنوشكا، مصطفى فهمي، رجاء الجداوي، حنان مطاوع، أحمد حاتم، سلمى أبوضيف، هاني عادل، نهى عابدين، عايدة رياض، سيناريو وحوار إنجي القاسم، سماء عبدالخالق، إخراج حسين المنباوي.

رحيل والدة ظافر العابدين فجر اليوم

تجربة صعبة عاشها الفنان ظافر العابدين مع مرض السرطان خصوصًا مع إصابة والدته وشقيقته بهذا المرض اللعين، الأمر الذي دفعه للموافقة على المشاركة في مسلسل «حلاوة الدنيا» ومحاولته أن يجسد هذه المعاناة من خلال الشاشة الصغيرة، وحسب تصريحات له «صعب تعيش كممثل إحساس المريض، ولكن أنا عشت التجربة مع أسرتي أمي وأختي، وكيفية تعاملهم مع السرطان ومدى شجاعتهم لمواجهة المرض اللعين».

واستطرد «كل إنسان يتعايش مع هذا المرض بطريقته، وكل مريض له ظروفه ورحلته الخاصة التي يخوضها لمواجهة السرطان».

ومنذ قليل أعلن الفنان التونسي ظافر العابدين، عن وفاة والدته في الساعات الأولى صباح اليوم السبت، حسب ما أعلنه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي.

وكتب ظافر العابدين، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام» معلنًا وفاة والدته من خلال نشره صورة بصحبتها، قائلًا: البقاء لله، توفت والدتي الغالية «عزيزة» فجر اليوم، بش نتوحشك برش، بش نتوحش عزك وطيبتك وحبك اللي ميوفاوش، نحبك، ربي يرحمك.