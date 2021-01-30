«التموين» تشن حملات على الأسواق.. وتضبط 20 ألف كمامة مغشوشة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن (1184) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط (4,1 طن مقطعات دواجن) يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بحوزة (مالك مجزر لذبح الدواجن "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

كما ضبط (3,11 طن لحوم – كبدة مجمدة – دواجن) يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بحوزة (مالك مطعم للوجبات الجاهزة ) بمحافظة الشرقية.

وتمّ ضبط (1,05 طن أسماك معبأة داخل عبوات) يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بحوزة (المديرة المسؤولة عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية دون ترخيص) بمحافظة الشرقية.

وجرى ضبط (27600 عبوة زيت طعام) معبأة داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية وهمية، و6 أطنان زيوت معبأة داخل خزانات دون بيانات، و5000 عبوة بلاستيكية، و3000 عبوة كارتونية فارغة ومستلزمات إنتاج وتعبئة، بحوزة (مالك مصنع لتعبئة زيت الطعام "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية.

وضبط أيضًا (10 أطنان ملح) غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة (مصنع لإنتاج الجبن الرومي دون ترخيص) بمحافظة البحيرة.

وضبط (2,36 طن زيت طعام معبأ داخل عبوات وخزانات دون مستندات بحوزة (مالك مصنع لتعبئة زيت الطعام ) بمحافظة الشرقية.

وتمّ ضبط كذلك (7,17 طن سكر تمويني مدعم معبأ داخل شكائر) والمخصص قدرت بـ60945 جنيه، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السكر الحر) بمحافظة القليوبية.

وجرى ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدي كائن بمحافظة الجيزة) لاستيلائه على 108,570 جنيه من أموال الدعم دون وجه من خلال التلاعب واختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% ببيعها في السوق السوداء دون إنتاج فعلي للخبز).

كما ضبط (20100 قطعة كمامات - سرنجات) غير مطابقة للمواصفات، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة المستلزمات الطبية " بدون ترخيص") بمحافظة البحيرة.

وضبط (7,5 طن أسمدة زراعية دون مستندات) بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية.