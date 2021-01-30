يصل مصر غدا.. أهم المعلومات عن لقاح «أسترازينيكا - أكسفورد» ضد كورونا

أعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، اليوم، عن وصول أولى دفعات لقاح أسترازينيكا - أكسفورد، غدا الأحد.

أهم المعلومات عن أسترازينيكا

وترصد «الوطن» في النقاط التالية أهم المعلومات عن اللقاح الذي تم اعتماده في بريطانيا قبل أسابيع.

- طوره المختبر البريطاني أسترازينيكا وجامعة أكسفودر.

- تقول أسترازينيكا إن لقاحها فعال بنسبة 70% «مقابل أكثر من 90% للقاحي فايزر/بيونيتك وموديرنا».

- النتائج السابقة تثبتت منها مجلة ذي لانسيت العلمية.

- يسهل تخزينه حيث يتطلب حرارة تراوح بين درجتين وثماني درجات مئوية.

- سهولة التخزين تسهل التلقيح على نطاق واسع بخلاف لقاح فايزر.

- تسهّل العوامل السابقة القيام بعملية تلقيح واسعة النطاق.

- تكلفة الحصول على الجرعة قليلة بواقع 2.50 يورو للجرعة الواحدة مع اختلافات حسب تكاليف الإنتاج.

- تعهدت أسترازينيكا بعدم تحقيق أرباح من اللقاح.

- يقال إنه يستطيع مكافحة السلالة الجديدة من كورونا والتي ظهرت في بريطانيا.

- يحتوي على المادة الوراثية لبروتين «سارس كوف-2»، السلالة المسببة لوباء «كوفيد-19».

- يسهل إنتاج كميات كبيرة منه وفقا لجامعة أكسفورد.

- أكدت أكسفورد قدرتها على إنتاج نحو 3 مليارات جرعات خلال 2021.

- فعاليته 90% لدى المتطوعين الذين تلقوه جرعة ونصف منه.

- كانت اللجنة العليا للفيروسات في مصر أكدت أنه الأقرب لاستخدامه.

- يملك اللقاح آثارا جانبية نادرة جدا، أصابت مريضا واحدا من 23,754 متطوعا شاركوا في التجارب، وهي حالة من التهاب النخاع المستعرض وهو اضطراب عصبي نادر.

- بلغت فاعلية لقاح أسترازينيكا نسبة 90% عند المتطوعين الذين تلقوا بدايةً نصف جرعة، ثم جرعة كاملة بعد شهر من ذلك، لكن 62% فقط عند مجموعة أخرى أعطيت جرعتين كاملتين خلال شهر.

وكانت وسائل إعلام ألمانية أثارت شكوكا بشأن فاعلية اللقاح وأنها لا تتخطى 8% عند الذين تفوق أعمارهم 65 عاما، إلا أن الشركة المصنعة نفت تلك المعلومات وكذلك فعلت الحكومة الألمانية.

وأقر المدير العام للمجموعة بوجود «بيانات» محدودة جدا في ما يتعلق بالأشخاص المتقدمين في السن، معتبرا أنه يحتمل لذلك أن تفضل بعض الدول عدم إعطائه لتلك الفئة في الوقت الحالي، وفق ما نقلت «دويتشه فيله» في تقرير سابق.

وأكد أيضا أن لقاح مجموعته يؤمن حماية بنسبة 100% من الأشكال الخطيرة من «كوفيد-19» ومن ضرورة الدخول إلى المستشفى عند الإصابة.

وقال أيضا إن اللقاح قادر على الحماية من الطفرة التي اكتشفت في إنجلترا ويعتقد أنها أكثر قدرة على نقل العدوى.