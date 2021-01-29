التعليم في أسبوع.. مصير امتحانات نصف العام وأزمة المصروفات الدراسية

لا صوت يعلو فوق امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث كان الحدث الأبرز خلال أحداث الأسبوع الحالي، بداية من تردد أخبار حول تأجيلها، وحتى تأكيد وزارة التعليم بعقدها بعد 20 فبراير المقبل، إلى جانب أزمة داخل المدارس الخاصة والدولية بسبب القسط الثاني من المصروفات الدراسية، «الوطن» تستعرض أبرز قرارات وأحداث «التعليم» على مدار الأسبوع الحالي.

أنباء تأجيل امتحانات نصف العام إلى شهر مايو

خلال الأسبوع الحالي، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا عن تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول إلى شهر مايو المقبل بسبب الموجة الثانية من جائحة كورونا، وبالتي فهذا يعني عدم عقدها بعد يوم 20 من شهر فبراير المقبل.

وزير التعليم: لا نية لتأجيل الامتحانات أو إلغائها

بعد انتشار أخبار بشأن تأجيل امتحانات نصف العام إلى شهر مايو المقبل، خرج الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير «فيس بوك» وأكد أنه ليست هناك أي نية لدى الوزارة لإلغاء أو تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأضاف «شوقي» أن الإعلان عن جميع التفاصيل المتعلقة بامتحانات الفصل الدراسي الأول والدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني سيتم في يوم 14 من فبراير القادم، وأن كل ما يتردد من خلال البعض غير ذلك هو مجر شائعات واجتهادات لا صحة لها.

أزمة في المدارس الخاصة بسبب مصروفات التيرم الثاني

شكا عدد من أولياء أمور الطلاب بالمدارس الخاصة والدولية بسبب مطالبة أصحاب المدارس بدفع قيمة القسط الثاني من المصروفات الدراسية قبل بداية الفصل الدراسي الثاني، لتظهر أزمة جديدة بتلك المدارس بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس بسبب إجبارهم على دفع القسط الثاني، حيث يطالب أولياء الأمور بتقسيط المبلغ المتبقي من المصروفات ومراعاة ظروفهم المادية بسبب فيروس كورونا.

«التعليم»: استعدوا جيدا للامتحانات

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه ينبغي على الطلاب بمختلف المراحل الدراسية الاستعداد الجيد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، من خلال المذاكرة والتعليم عن طريق كافة المصادر والمنصات التي أتاحتها الوزارة لجميع الطلاب، كما أكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات نصف العام الدراسي ستُعقد بعد 20 فبراير.

تسجيل طلاب الدبلومات الفنية لاستمارة الامتحانات إلكترونيًا

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرًا تسجيل طلاب الدبلومات الفنية لاستمارة الالتحاق بالامتحانات بشكل إلكتروني عن طريق استخدام البريد الإلكتروني الرسمي للطالب.

وأكدت «التعليم» للطلاب أنه يجب عن وجود خطأ في البيانات أن يتوجه الطالب إلى المدرسة التابع لها وتعديل هذه البيانات من خلال وحدة المعلومات الموجودة داخل المدرسة أو أن يتقدم بشكوى حتى يستطيع تعديل بياناته من خلال البوابة الرسمية للشكاوي الإلكترونية.