«البحوث الفلكية»: مصر لم تتأثر بزلازل إندونسيا والسعودية

كشف الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصر لم تتأثر اليوم بالزلازل التي تعرضت لها عدد من الدول كإندونسيا وأمريكا والسعودية، مؤكداً أن مصر بعيدة تماماً عن هذه الهزات، ولا يوجد لها أي تأثير أو امتداد.

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل لم ترصد حتى الآن أي هزات أرضية داخل الدولة المصرية، مؤكداً أن 77 محطة تابعة للشبكة القومية للزلازل تعمل على مدار 24 ساعة لرصد أي نشاطات أو هزات أرضية في جميع المناطق.

وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن مصر ليست من ضمن الدول الواقعة في نطاق أحزمة الزلازل كالصين واليابان وغيرهما من الدول، ولا توجد بها أي مناطق نشطة خطيرة بالزلازل، موضحاً أن المنطاق المعروفة بأنشطة الهزات معروفة، وجميع ما يُرصد بها لا تتعدى درجته على مقياس ريختر درجتين.

77 محطة بمصر ترصد الزلازل على مدار اليوم

وأكد «القاضي»، أن المعهد يمتلك العديد من الإمكانيات المعملية والكوادر البشرية التي تعمل في مختلف الأوقات على رصد جميع المظاهر الفلكية، سواء كانت تتعلق بأحداث الفلك من قمر وكواكب ونجوم، أو أحداث تتعلق بتغيرات القشرة الأرضية والهزات الفلكية المختلفة.

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه من المقرر افتتاح المرصد الفلكي الثاني لمتابعة الأقمار الصناعية ورصد الحطام الفضائي والنيازك وغيرها في العام المالي المقبل 2021-2022 بمدينة مرسى مطروح، مؤكداً أن العمل يجري على قدم وساق.

وفي سياق آخر، ناشد الدكتور جاد القاضي، جميع المواطنين عدم الانسياق خلف مروجي الإشاعات والأكاذيب، واستغلال الظواهر الفلكية في تغيير الحقائق وإيهام المواطنين بتوقعات وأحداث تغاير الواقع بحجة أنهم خبراء فلك، مؤكداً أن كل توقع أو تنبؤ ليس له من الواقع و الحقيقة شيء، قائلًا: «كذب المنجمون ولو صدفوا».