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عاجل.. تجديد حبس طبيب وزوجته أجبرا يوتيوبر على ارتداء ملابس حريمي

كتب:

محمد سيف
01:44 م | السبت 30 يناير 2021
حبس

حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم، حبس طبيب وزوجته، 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهما باستدراج مطرب ويوتيوبر للفيلا الخاصة بهما، وإجباره على ارتداء ملابس نسائية، وتصويره في أوضاع مخلة، بسبب تهديد الشاب للمتهمة، بنشر صور خاصة تجمعهما، قبل زواجها من الطبيب.

وكان قسم شرطة الهرم، قد تلقى بلاغا من شاب يدعى «أحمد.ح» صانع مقاطع فيديو غنائية عبر موقع تيك توك، اتهم فيه طبيبا وزوجته، باستدراجه وإجباره على ارتداء ملابس نسائية، وتصويره في أوضاع مخلة، وإجباره أيضا على توقيع إيصالات أمانة.

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