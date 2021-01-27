يوتيوبر كوري: أحببت مصر عشت شهرين فيها وأرغب في قضاء شهر آخر

قال كيم تشو وون، اليوتيوبر الكوري الجنوبي، الذي يزور مصر حاليا، إنه قضى في مصر شهرين، ويرغب في قضاء شهر آخر، موضحا: «تناولت العديد من الوجبات المصرية، مثل القصب، والعصير والعسل الأسود، وأحببت الكثير من الأكلات المصرية مثل الملوخية، والطعمية».

أهم الأماكن التي تعرف عليها اليوتيوبر الكوري

وأضاف «تشو وون» في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الثلاثاء: «أريد أن أذهب إلى أسوان وهذه ثاني زيارة لي إلى مصر، حيث زرت القاهرة وأهرامات الجيزة، وزرت سوهاج والأقصر».

مصر والأهرامات والجيزة

ولفت اليوتيوبر الكوري، إلى أن أصدقاءه كانوا يعتقدون أن مصر فقط هي الأهرامات والجيزة، ولكنهم اكتشفوا مصر معه، معقبا: «أنا مبسوط في مصر».

ليست الزيارة الأولى إلى مصر

الجدير بالذكر، أن اليوتيوبر الكوري الجنوبي، سبق وزار مصر عام 2019، وهو مولع بالسفر حول العالم، ويشارك خلال زيارته الأهالي في طرق عيشهم، حيث يرتدي ملابسهم، ويحضر أفراحهم، ويتناول نفس الوجبات التي يتناولونها.

وسبق للشاب أن زار الأهرامات الثلاثة وخان الخليلي بمنطقة الحسين، وحاول تعلم اللغة العربية من أجل التواصل مع المصريين في صعيد مصر، موضحا أن الناس رحبوا به واستقبلوه في منازلهم وأراضيهم الزراعية.

ولدى الشاب الكوري أكثر من 450 ألف شخص على موقع انستجرام الذي ينشر عليه صور ومقاطع فيديو من رحلاته المختلفة، ومن بينها زياراته لمصر.

ونشر عبر حسابه على موقع انستجرام العديد من الصور والفيديوهات وهو يرتدي الجلباب الصعيدي، وأيضا وهو يستقل «الحنطور»، وهو يأكل في الحقول والغيطان، الوجبات الصعيدية مثل الفطير، والعسل، والجبن، وغيرها من الوجبات التي تنتشر في هذه المناطق.