يوتيوبر كوري: «مبسوط أوي في مصر.. وأكلت ملوخية وحمام وفطير»

روى اليوتيوبر الكوري الجنوبي «كيم تشو وون»، رحلته بـ«الجلابية» في صعيد مصر، قائلا بالعربية: «صباح الخير يا مصر.. أنا مبسوط أوي في مصر، أنا بتكلم عربي شوية، وإنجليزي شوية».

أهل الصعيد أطلقوا عليه «العمدة»

وأضاف اليوتيوبر الكوري الجنوبي «كيم تشو وون»، خلال لقاء عبر «زووم»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة التليفزيون المصري، أنه يحب أهل الصعيد وأطلقوا عليه «العمدة» و«الباشا»، وكان الجميع مرحبين به.

الأكلات التي تناولها في الصعيد

وتابع اليوتيوبر الكوري الجنوبي «كيم تشو وون»: «أقسم بالله كلت فطير، كلت فطير كل يوم، وملوخية وحمام وبامية، والعيش الصعيدي».

يشار إلى أنَّ اليوتيوبر الكوري الجنوبي، سبق وزار مصر عام 2019، وهو مولع بالسفر حول العالم، ويشارك خلال زيارته الأهالي في طرق عيشهم، حيث يرتدي ملابسهم، ويحضر أفراحهم، ويتناول الوجبات نفسها التي يتناولونها.

وسبق للشاب أن زار الأهرامات الثلاثة وخان الخليلي بمنطقة الحسين، وحاول تعلم اللغة العربية من أجل التواصل مع المصريين في صعيد مصر، موضحا أن الناس رحبوا به واستقبلوه في منازلهم وأراضيهم الزراعية.

ولدى الشاب الكوري أكثر من 450 ألف شخص على «إنستجرام»، الذي ينشر عليه صور ومقاطع فيديو من رحلاته المختلفة، ومن بينها زياراته لمصر.

ونشر عبر حسابه على موقع انستجرام العديد من الصور والفيديوهات وهو يرتدي الجلباب الصعيدي، وأيضا وهو يستقل «الحنطور»، وهو يأكل في الحقول والغيطان، الوجبات الصعيدية مثل الفطير، والعسل، والجبن، وغيرها من الوجبات التي تنتشر في هذه المناطق.