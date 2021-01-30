رابح صقر يشدو بأغنيات «مرحبا» في أولى حفلات «اوايسس»

أطلق الفنان السعودي رابح صقر أولى حفلات «اوايسس الرياض» التي تقيمها الهيئة العامة للترفيه السعودية بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، تحت متابعة وإشراف المستشار تركي ال الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة.

رابح صقر يتفاجئ بمكالمة تركي آل الشيخ

قدم رابح صقر خلال الحفل أغاني البومه الجديد «مرحبا رابح صقر» الذي صدر مع بداية العام 1/1/2021، من إنتاج روتانا للصوتيات والمرئيات، والذي لا تزال أصداءه تتوالى حتى الآن.

استمتع الجمهور بسماع أغنية «مرحبا» من كلمات الشاعر واحد، وألحان سهم، لأول مرة على المسرح ، كذلك أغنية «لبيه والله يا الرياض» التي كتبها المستشار تركي ال الشيخ ولحنها رابح، وغيرها من جديده ، كما قدم رابح في الحفل عددا من أعماله السابقة التي اشتهر بها.

وأبرز مفاجات الحفل الذي حضره عدد من كبار الشخصيات، والكثير من جمهور رابح ، تمثل في تلقي رابح صقر وهو على المسرح اتصالا هاتفيا من تركي ال الشيخ ، الذي بادر الصقر التحية.

وامتدح تركي آل الشيخ رايح، معلقا: «احنا جالسين نشوفكم لايف ، والشغل ممتاز .. والإخراج رائع.. والمكان رائع كل هذا مع فنان كبير واستثنائي أنا حبيت أن يفتتح مسرح (اوايسس الرياض) بألبومه الجديد».

وكان رابح صقر عند وصوله موقع حفل «اوايسس»، التقى مع سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا للصوتيات والمرئيات والتقطا الصور التذكارية، وفي تصريح خاص أبدى بوصقر سعادته وحماسته لاختياره أول من يفتتح حفلات «اوايسس» والالتقاء بالجمهور الذي على حد قوله اشتاق إليه.

وقد رافق رابح في الحفل فرقة موسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، واستعد بوصقر للحفل بعقده عدة بروفات موسيقية لاسيما وانه الحفل الجماهيري الاول الذي يشدو فيه بأغاني البومه الجديد.