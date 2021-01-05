عمرو المصري بعد تعاونه مع رابح صقر: خطوة مهمة في مسيرتي الفنية

تضمن ألبوم الفنان السعودي الكبير رابح صقر، أغنية مصرية لأول مرة بعنوان «أخباره إيه» ضمن ألبومه الخليجي الجديد «مرحبا» الذى أطلقته شركة روتانا منذ أيام قليلة.

الأغنية من كلمات الشاعر عمرو المصري وألحان رامي جمال وتوزيع مدحت خميس وتم تسجيلها فى القاهرة.

والشاعر عمرو المصري، تحدث عن تعاونه مع صقر قائلا لـ«الوطن»: «التعاون مع صقر خطوة مهمة في مسيرتي الفنية لأنها مع فنان له ثقله في الوطن العربي والخليج، وبداية العمل على الأغنية كان من خلال الفنان رامي جمال الذى صنعتها معه ثم قام بعرضها على صقر، الذي تحمس كثيرا لفكرتها التي تدور عن حياة الشخص بعد انفصاله عن حبيبه».

ويتعاون «رابح» في ألبومه الجديد على صعيد الكلمات مع المستشار تركي آل الشيخ في خمس أغاني مميزة، ذات كلمات معبّرة وقويّة مليئة بالأحاسيس، مشيرًا أنه كان قد كشف مؤخرًا عن أغنية جديدة من الألبوم حملت اسم «لبيه والله يا الرياض»، التي كتبها المستشار تركي آل الشيخ ولحنّها رابح لنفسه.

أيضا يتعاون المطرب في ألبومه الجديد مع مجموعة مميّزة من الشعراء منهم: واحد وقوس وعبدالله بو راس، وغيرهم الكثير من أهم الشعراء، بالإضافة لتعاونه مع شعراء شباب في أول ظهور لهم، مشدّدا إلى أنه يهمه في اختياراته التعاون مع النصّ وليس الاسم، فالمهم عنده أن يكون النصّ جديدا ومميّزا.

ومن مفاجآت الألبوم، أنه سيغني فيه رابح صقر ولأول مرة باللهجة المصرية أغنيتين، كلاما ولحنا وتوزيعا، إهداء منه للجمهور المصري الذي احتضنه فنيا طوال سنوات تسجيله أغانيه في مصر وحفلاته هناك خلال مشواره المستمر بالعطاءات والنجاحات.

حرص الفنان رامي جمال، على توجيه رسالة إلى الفنان السعودي الكبير رابح صقر عبر صفحته بتويتر.

وكتب رامي، عبر حسابه، قائلا: "رابح صقر.. اتشرفت بمعرفتك جداً، ومبسوط جدا بشغلنا سوا.. فعلاً إنسان وفنان مكسب".