رامي جمال عن تعاونه مع رابح صقر: بوابة عبور في عالم الغناء

يتعاون الفنان والملحن رامي جمال، مع الفنان رابح صقر، في أغنية «أخباره إيه» والمُقرر طرحها خلال الأيام القليلة المُقبلة.

وقال رامي جمال، لـ«الوطن»: «تعاوني مع الفنان رابح صقر هو بوابة عبور جديدة لي في عالم الغناء لأنني أتعاون هنا مع قامة فنية عربية لها تاريخ حافل من الإبداعات الموسيقية، بداية التعاون جاءت عن طريق مهندس الصوت فادي التمساح الذي يتعاون دوما مع صقر».

وتابع: «فادي التمساح دعاني لمقابلة صقر خلال تسجيله لأغنيات ألبومه الجديد بالقاهرة، وأثناء مقابلتي معه قمت بعرض أربعة ألحان عليه، وكان مستعد لقبول الألحان الأربع ولكننا استقرينا في النهاية على لحن أغنية أخباره إيه».

وأضاف: «الأغنية كانت من المقرر أن تطرح ضمن أغنيات البومي الجديد الذي أحضر له، ولكني فضلت أن اهديها لصقر، لكي أكون جزء في مشواره الفني الكبير، والحمد لله خرجت في صورة رائعة، وأتمنى أن نكرر التجربة مرة أخرى، فصقر إنسان رائع، تعشق التعامل معه، منذ الدقيقة الأولى التي قابلته فيها ولم يكن هناك سابق تعارف بيننا، أشعرني بأننا صديقان منذ فترة طويلة، هو يحتوى كل من يجلس معه، شخص شبع من النجاح والتفوق ويريد النجاح له ولغيره».

وكان المطرب رامي جمال، قد تعاقد مؤخرًا مع إحدى شركات الإنتاج، على ألبوم غنائي جديد، ونشر عبر حسابه على فيس بوك، صورا له أثناء التعاقد، معلقا: «خطوة جديدة وألبوم جديد مع شركتي ومكاني المفضل، دعواتكم».

ومازح رامي جمال، منذ أيام، جمهوره عبر تويتر عن أعماله المقبلة، قائلا: «عنكد عليكو»، ليتفاعل الجمهور معه مطالبين بأغان جديدة.

وجرى تكريم رامي جمال، أوائل الشهر الحالي من مهرجان نجم العرب، وحصل على جائزة أفضل فنان شامل وأفضل فيديو كليب، وعلق عبر فيس بوك، قائلا: «شكراً للجمهور اللي ادالنا صوته، شكراً لإدارة المهرجان».