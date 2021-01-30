«الأوقاف»: كل المساجد التي أغلقت ستعود للعمل مرة أخرى قبل 30 يونيو

قال الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن مصر عادت إلى كامل قوتها من أمن وأمان وطمأنينة ولا نسمع تفجيرات ولا دوي أصوات، والجميع يعيش داخل مصر في أمن وأمان، موضحا أن هذه رسالة للعالم كله أن مصر عادت وعاد الأمن إليها لأنها هي التي تصدر الأمن للعالم كله، مشيرا إلى أننا لدينا خطة طموحة خلال الفترة القادمة حتى 30 يونيو وفق الموازنة العامة للدولة ووفق مواردنا الذاتية ونأمل ألا يكون هناك مسجد مغلق على الإطلاق.

كل المساجد التي أغلقت ستعود قبل 30 يونيو للعمل مرة أخرى

وأضاف طايع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد، في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على فضائية القناة الأولى، أننا أمامنا ما يقرب من 1000 مسجد مغلقين ويحتاجون إلى إحلال وتجديد، مؤكدا إلى أنه حتى 30 يونيو تكون وزارة الأوقاف قضت على كل المساجد التي أغلقت وستعود مرة أخرى للخدمة، وسنقول وداعا لإغلاق المساجد من أجل الصيانة والإحلال والترميم.

وتابع، أن خطة تطوير المساجد وإعمارها وإحلالها وتجديدها وبناءها من العدم أعتقد أن هذا أمر جيد للغاية بالإضافة إلى أنه يتم بناؤها على طرز معمارية حديثة والجميع يشاهد ذلك، «المساجد التي بنيت في الأسمرات، الإسكندرية، العامرية، كلها مساجد ذات طراز متميز يميز مصر بسعتها وقوتها وتهويتها الجيدة وموضوعة وفق الضوابط التي وضعتها الوزارة لأصحاب الحاجات يراعي وجود ممرات وإشارات ضوئية فيها».

وأشار، إلى أن الحال كما هو بالنسبة لصلاة الجنازة ونسأل الله عز وجل أن يرفع عنا هذه الآفة وجائحة فيروس كورونا التي بمجرد أن تنتهي سيعود كل شيء إلى ما كان عليه قبل ظهور كورونا.