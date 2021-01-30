أسعار ومواصفات هيونداي "إلنترا اتش دى" في السوق المصري

يحظى السوق المصري بالعديد من الماركات المختلفة من السيارات، غير أن الماركات الصينية لها مكانة قوية لدى المستهلكين، بسبب طرحها العديد الطرازات في الفئة المتوسطة، والتي يسعى كثيرون إلى شرائها لما تتمتع به من مميزات كبيرة.

وتأتي ضمن تلك الشركات والتي تلقى إعجاب كثيرين شركة «هيونداي»، والتي تطلق العديد من الطرازات، أبرزها سيارة «إلنترا اتش دي»، والتي تعتبر من أكثر السيارات مبيعًا، خاصة في السوق المصري، حيث تنتمي إلى فئة سيارات السيدان وتتميز بالتالي:

- تضم محركاً بسعة 1600 سي سي.

- وقوة حصان ميكانيكي 121.

- أقصى عزم للدوران 156 نيوتن متر.

- عدد السلندار 4.

- تبلغ السرعة القصوى للسيارة 182 كم/ساعة.

- تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم في 11.3 ثانية.

- مزودة بناقل سرعة أوتوماتيك بـ4 سرعات.

- تستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم 6.6 لتر من الوقود.

- بلد المنشأ للسيارة الصن ويتم تجميعها في مصر.

وتأتي السيارة في السوق المصري بخمس فئات وأسعارها، كالآتي:

1- أتوماتيك / GL / TINTED GLASS 2021 بسعر 239 ألف جنبه

2- أتوماتيك / GL / SR / TINTED GLASS 2021 بسعر 246 ألف جنبه

3- أتوماتيك / GL/ SR / TINTED GLASS / ALLOY WHEEL 2021 بسعر 252 ألف جنبه

4- أتوماتيك / GL / DAB / ABS / TINTED GLASS 2021 بسعر 259 ألف جنبه

5- أتوماتيك / GL / HIGHLINE / TINTED GLASS 2021 بسعر 269 ألف جنبه

- تحتوي السيارة على 5 مقاعد، و5 أبواب، بما في ذلك الحقيبة الخلفية لها، والتي تتسع لـ402 لترًا.

- تمتلك السيارة خزان وقود بسعة 53 لترًا.

- تأتي السيارة بضمان 100 ألف كيلو او 5 سنوات أيهما أقرب

أما عن التجهيزات الداخليه في السيارة «إلنترا اتش دى»، فتشمل نوافذ كهربائية أمامية، ونوافذ كهربائية خلفية، زجاج فاميه، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسادة هوائية للسائق، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وسادة هوائية للركاب.