جنرال موتورز تهدف إلى التوقف عن بيع سيارات البنزين بحلول عام 2035

تخطط جنرال موتورز للتوقف عن بيع السيارات التي تعمل بالبنزين بحلول عام 2035، حيث تعمل على تحقيق هدف أن تصبح خالية من الكربون بحلول عام 2040.

وقالت ماري بارا، الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز، في منشور، أمس الخميس، على موقع LinkedIn: «تنضم جنرال موتورز إلى الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم للعمل على إنشاء عالم أفضل وأكثر أمانًا واخضرارًا».

وأضافت «نعتقد أنه من خلال نطاقنا يمكننا تشجيع الآخرين على أن يحذوا حذونا وإحداث تأثير كبير على صناعتنا وعلى الاقتصاد ككل».

التزام جنرال موتورز بحيادية الكربون يأتي بعد وعود من شركات صناعة السيارات الأخرى، بما في ذلك شركة فورد موتور وفولفو ونيسان.

هدف جنرال موتورز هو عقد متقدم على الهدف الذي حددته فورد ونيسان ويتماشى مع هدف فولفو.

وقال دان باركر، كبير مسؤولي الاستدامة، في مكالمة مع الصحفيين: «للوصول إلى هناك، سيكون لدينا 100 في المائة من محفظتنا كهربائية بالكامل، وهذه هي الرؤية التي نضعها».

وقالت جنرال موتورز إنها ستستثمر 27 مليار دولار، في تطوير السيارات الكهربائية وذاتية القيادة وستطلق 30 مركبة كهربائية على مستوى العالم حتى عام 2025.

تهدف جنرال موتورز إلى بيع سيارات خالية من الانبعاثات عبر مجموعة من النقاط السعرية والقطاعات، وتزويد منشآتها بالطاقة المتجددة الطاقة والعمل مع أصحاب المصلحة لبناء بنية تحتية للشحن وتعزيز اعتماد العملاء للمركبات الكهربائية.

وقعت شركة صناعة السيارات على تعهد يسمى «طموح الأعمال لـ 1.5 درجة مئوية»، للمساعدة في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وتحقيق أهداف اتفاقية باريس لعام 2015، والتي عادت الولايات المتحدة للانضمام إليها بعد فترة وجيزة من تولي الرئيس جو بايدن منصبه هذا الشهر، حسبما ذكرت جنرال موتورز في بيان.

وقالت جنرال موتورز إنها ستعمل أيضًا مع صندوق الدفاع البيئي للقضاء على انبعاثات العادم من المركبات الخفيفة الجديدة بحلول عام 2035، عندما تخطط كاليفورنيا لحظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين.

وقال فريد كروب، رئيس صندوق الدفاع عن البيئة، في بيان جنرال موتورز: «توضح جنرال موتورز أن اتخاذ إجراءات للقضاء على التلوث من جميع المركبات الخفيفة الجديدة بحلول عام 2035 هو عنصر أساسي في خطة عمل أي شركة لصناعة السيارات».

وأضاف «لقد كان لدى EDF وGM بعض الاختلافات المهمة في الماضي، ولكن هذا يوم جديد في أمريكا - حيث يمكن للتعاون الجاد لتحقيق كهربة النقل والتقدم المناخي القائم على العلم والفرص الاقتصادية المشتركة بشكل عادل أن يدفع أمتنا إلى الأمام».

خطوات نحو حيادية الكربون

وتقول جنرال موتورز إنها ستعمل على إزالة الكربون من محفظتها من خلال الانتقال إلى المركبات الكهربائية أو غيرها من تقنيات المركبات عديمة الانبعاثات وتوفير مصادر الطاقة المتجددة.

وقال البيان إنه على الرغم من الإجراءات الشاملة، لا تزال جنرال موتورز تتوقع استثمارًا ضئيلًا في أرصدة الكربون أو التعويضات لحساب قضايا الكربون المتبقية.

وقال «بارا»: «عندما تكون إزالة الانبعاثات غير ممكنة - على سبيل المثال إذا لم تكن التكنولوجيا موجودة بعد في تلك الأطر الزمنية - فسوف نعوض عن تلك الانبعاثات من خلال أرصدة الكربون أو احتجاز الكربون، ونفضل دائمًا إزالة الانبعاثات. هذه خطوة حاسمة على الطريق إلى مستقبل خالٍ من الكربون. وستعمل جنرال موتورز أيضًا على زيادة كفاءة استهلاك الوقود في مركباتها التي تعمل بالغاز مع تقنية تحسين الاقتصاد في استهلاك الوقود، مثل التوقف / التشغيل، وتحسينات الكفاءة الديناميكية الهوائية، والمحركات المعززة المصغرة، ونقل الحركة الأكثر كفاءة وتحسينات المركبات الأخرى».

وتهدف شركة صناعة السيارات إلى تشغيل جميع مواقعها في الولايات المتحدة بالطاقة المتجددة بحلول عام 2030 والمواقع العالمية بحلول عام 2035، وقال البيان إن جنرال موتورز أنشأت مجلس استدامة مع مورديها لتبادل أفضل الممارسات ووضع معايير صناعية جديدة.

بالنسبة للعديد من المستهلكين، قال «بارا»، إن امتلاك سيارة كهربائية اليوم أمر غير معقول لأن السيارة المناسبة ليست في السوق أو أن الوصول إلى الشحن محدود حيث يعيشون ويعملون.

وأضاف: «هذا هو السبب في أنه من الأهمية بمكان أن نحسن كفاءة الوقود للمركبات التي تعمل بالغاز والديزل والتي لا يزال كثير من الناس يعتمدون عليها في تأمين عائلاتهم وسبل عيشهم».

وواصل «هذا هو السبب أيضًا في أهمية تقديم مجموعة كاملة من المركبات الكهربائية. ولهذا السبب نعمل على تحسين الوصول إلى شحن الطاقة المتجددة، من خلال منصة تقنية Ultium الخاصة بنا نقوم بتطوير التقنيات اللازمة لزيادة النطاق من المركبات الكهربائية».