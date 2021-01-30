«تاج الدين»: نتواصل مع الشركات والبلدان المنتجة للقاح كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الدولة تعاملت مع أزمة فيروس كورونا على كل المستويات بصورة عملية وعلمية، ما ساهم كثيرًا في انخفاض أعداد الإصابات.

وأشار «تاج الدين»، إلى أنه عندما أُعلن عن بداية إنتاج اللقاحات عالميًا بدأت مصر بإجراء اتصالات مكثفة مع الجهات المعنية في هذا الأمر، سواء على مستوى مؤسستي «جافي» و«بروفاكس»، وهاتان مؤسستان عالمية ترعاهما منظمة الصحة العالمية، وهدفها الرئيسي توفير اللقاحات بصورة عادلة وتوزيع جيد على مختلف أنحاء العالم.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد، على فضائية القناة الأولى، أن هناك أيضًا اتصالًا مع الشركات والبلاد المنتجة للقاح فيروس كورونا، «كانت هذه الخطوة مهمة للغاية في أن ننوع احتمالية وصول اللقاحات من أماكن مختلفة، نظرًا لما نراه من خلال وسائل الإعلام حول الأزمة الموجودة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة التي بها مصانع شركة أسترازينيكا التي تنتج اللقاح الناتج عن جامعة إكسفورد».

البلاد المنتجة للقاحات استحوذت على كميات كبيرة جدًا منها

وتابع، أن البلاد المنتجة للقاحات والتي بها الشركات المنتجة استحوذت على كميات كبيرة جدًا من هذه اللقاحات، وكان هناك اتفاقات من دول الاتحاد الأوروبي على توريد كميات من اللقاحات بجدول زمني معين، وواضح تمامًا أن الدول التي بها هذه الشركات (بلد المنشأ) أخدت كميات كبيرة من اللقاح، ومن ثم أصبحت الشركات غير قادرة على أن توفي بوعودها في إمداد الدول الأخرى بكميات من اللقاحات، وعلى هذا الأساس كان اتجاهنا من بداية الأزمة وبصورة منظمة وعلمية ودقيقة أن نتعاون مع مختلف الجهات، وهو اتجاه ثبت صحته بنسبة 100%، حيث وفر لمصر بقدر الإمكان أكبر كمية متاحة من اللقاحات.