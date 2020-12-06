عوض تاج الدين: مصر أول دولة أقامت رعاية مركزة لأمراض الصدر بالمنطقة

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤن الصحة، إنه تقلد العديد من المناصب المختلفة فيما يتعلق بالطب، وغيرها، حتى وصل إلى أن أصبح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، ومر بتاريخ طويل جدًا، وخلال هذا التاريخ، مازال يتشرف بأنه خريج الجامعات المصرية العريقة التي علمته الطب وأعطته الفرصة للتعليم في الخارج، والتوطين لكثيرمن الخبرات في مصر، متابعًا: "جالي مهمة علمية في فرنسا قبل ما أخد الدكتوراة، وسألت أستاذي أسافر ولا لا، وقالي خد الدكتوراة الأول".

وأضاف "تاج الدين"، خلال كلمته في حفل تخرج الدفعة الأولى من البرامج التدريبية T2T - CSRT بالتعاون مع كلية الطب بجامعة هارڤارد الأمريكية، "سافرت دول أوروبية عديدة من أجل التعلم فيها، وكل الدول التي تعلمت فيها كنت حريص على العودة لتوطين الخبرات العلمية والتدريبية التي أحصل عليها".

وتابع أن مصر أول من أقام رعاية مركزة لأمراض الصدر، واستطاعت أن تعلم أجيال كثيرة في هذا التخصص يعملوا في جميع أنحاء مصر، وفي كل البلاد العربية، وفي المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن مصر أول من أدخلت مناظير الألياف في مختلف تخصصاتها في المنطقة.

وأردف أن الأطباء المصريين بتخصصاتهم المختلفة يقدمون خدمات طبية رائعة جدًا في المنطقة، وكثير منهم في دول العالم، موضحًا أنه بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي مئات الأطباء المصريين يعملون هناك، وحينما تم الاحتفال بالعيد الطبي لكلية طب عين شمس، تم حصر 750 طبيب في عين شمس يعملون بدرجة أستاذ في الولايات المتحدة الأمريكية.