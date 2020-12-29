عوض تاج الدين: نقل عدوى كورونا للشخص دون ظهور أعراض مكمن الخطورة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة، إن أزمة كورونا أدت إلى إجهاد في العالم كله، والمرض يصيب الإنسان بالعدوى المباشرة وتنتقل من شخص إلى آخر، وهو مرض معدي وإصاباته وتداعياته كثيرة، ومن الممكن أن تحدث العدوى بكورونا بدون مرض وهذا هو مكمن الخطورة أن تنتقل له العدوى ولا يوجد المرض ويكون الشخص معدي دون ظهور أي أعراض عليه، وهذا أمر خطير جدًا يساعد في انتشار كورونا بشكل كبير.

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مع الإعلامية لبنى عسل أن فترة الخريف والشتاء يكون فيها زيادة في الحالات نتيجة ضعف المناعة واختلاط بين الإنفلونزا والفيروس أيضا على المواطنين، لافتًا إلى أن الحالات ما بين بسيطة ومتوسطة وشديدة وشديدة جدًا، وذلك واضح مع تزايد الأعداد في مصر، لافتًا إلى أنه حينما تثبت الأعداد ومن ثم تبدأ الأعداد في التقليل نقول إن مصر مرت من صعوبة الموجة الثانية.

لا يمكن تحديد وقت معين لذروة الموجة الثانية

وتابع أنه لا يمكن تحديد وقت معين لذروة الموجة الثانية في ظل الظروف الحالية التي تمر بها الدولة المصرية في الوقت الحالي، متسطردًا عن التحور في سلالة فيروس كورونا في بعض الدول قائلا إن بعض مراكز البحث العلمي تدرس أمر سلالة كورونا الجديدة.