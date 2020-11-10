عوض تاج الدين: لا توجد نتيجة فعالة لأي لقاح.. جميعها تحت التجربة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن هناك عدة لقاحات وذلك بناء على إعلان شركة فايزر وشركة بيوتك وأنهما مشتركتان في إنتاج لقاح جديد في الولايات المتحدة، ولكن كل هذه اللقاحات ما زالت في المرحلة الإكلينيكية الثالثة ولم تصل هذه الشركات أو الأبحاث التي تجري إلي نتيجة نهائية تؤكد فاعلية اللقاح وقدرته على تكوين أجسام مناعية، وأمانه، وهل هناك احتمالية لوجود آثار جانبية لهذا اللقاح.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن "في الآخر بنشوف كل لقاح من هذه اللقاحات أو كلهم بنشوف هل الإنسان اللي هياخد اللقاح محتاج جرعة أو جرعتين وكل هذه الأشياء لم تصل لها النتائج لأن في الآخر بنوصل للقاح عالمي وبنشوف ايه هيا اللقاحات المتاحة لأن في النهاية بيكون في اعتمادات لهذه اللقاحات وبعد ذلك تنتج في الشركات المنتجة ثم بعد ذلك يبدأ توزيعها عالميا".

وأكد أن "كل هذه نتائج أولية ولا يوجد أي أحد أعلن رسميا أو خلال مؤتمر علمي وقال هذا هو اللقاح وهذه هي نتائجه وتم تجربته على كذا ألف متطوع، وأن هناك هيئة عالمية تتولي الإشراف على هذه اللقاحات".

عوض تاج الدين: أي مريض يحتاج لقاح كورونا سيحصل عليه

وفي وقت سابق أكد "عوض تاج الدين"، على أهمية استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد، لأن الكثير من دول العالم تمر بموجة وبائية شديدة من هذا الوباء.

وأضاف، أن الدولة تؤدي دورها في المستشفيات والمراكز وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وبالتالي فإن كل المواطنين يجب أن يلتزموا بالإجراءات الوقائية، وأن يستمر الإعلام في توعية المواطنين بالاستمرار في الوقاية والاحتراز.

وتابع أن الاختبارات السريرية الإكلينيكية على أمصال فيروس كورونا ستستغرق بعض الوقت، لضمان سلامة المصل وفاعليته وتحديد عدد الجرعات التي سيحصل المريض عليها، وتلافي أي أعراض جانبية محتملة.

وأشار إلى أنه بعد إجراء التجارب على عدد كبير من البشر يتم تحليل النتائج إحصائيًا وتدرس، ثم تُعلن فاعلية هذا اللقاح، لافتًا إلى أن العالم يشهد 10 لقاحات تخضع للتجارب، في محاولة لإنتاج كمية من اللقاحات تكفي العالم.

ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية تعمل على توفير لقاحات كورونا للدول محدودة الدخل، موضحًا أن المنظمات العالمية المسؤولة عن توزيع اللقاحات تمنحه مجانًا للدول محدودة الدخل وبأسعار مدعمة للدول ما بين محدودة ومتوسطة الدخل، وعندما تصل هذه اللقاحات إلى البلد المستهدف فإن فئات معينة تحصل عليه، وأي مريض سيحتاج اللقاح سيجد وسيلة للحصول عليه.