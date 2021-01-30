إزالة مخلفات الحريق وفتح المحال: عودة الحياة إلى سوق التوفيقية «صور»

أزال حي الأزبكية بالقاهرة برئاسة اللواء يحيى محمد الأدغم بالتعاون مع عمال هيئة النظافة في إزالة مخلفات حريق سوق التوفيقية الذي اندلع صباح أمس بفعل فاعل، وجرى ضبط المتهم الرئيسي في الحادث من الأجهزة الأمنية، وأسفر حصر المنشآت المضارة من الحريق عن تضرر 14 باكية و12 محلًا تجاريًا، وذلك وفق توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بإزالة آثار الحريق وإعادة الموقع إلى وضعه الطبيعي.

التضامن تواصلت مع المحلات المضارة

وأكد مصدر بمحافظة القاهرة لـ«الوطن» أن التضامن الاجتماعي عقب الحريق تواصلت مع أصحاب المحال المضارة تمهيدا لحصر الخسائر وكيفية التعويض عن الحريق الذي أتى على محتويات عدد كبير من المحال، لافتا إلى أن الحريق أسفر عن خسائر كبيرة فى الممتلكات، نظرا لانتشاره بشكل كبير وسريع بسبب وجود مواد سريعة الاشتعال من بلاستيك وكاوتشات وخلافه، لافتا إلى أن الأمور عادت لطبيعتها وبدأ أصحاب المحال والباكيات في العودة إلى عملهم مع ضبط الأمور من الالتزام والتشديد على كل وسائل الأمان والسلامة المهنية لتفادي وقوع الحرائق مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة للحد من فيروس كورونا.

سوق التوفيقية يعمل منذ عام 48

وأشار إلى أن سوق التوفيقية يعمل منذ عام 1948 والمواطنين اعتادوا عليه، وفي السنوات السابقة كانت الإشغالات بالشارع تسيطر على السوق فلا تسمح بمرور سيارات في تلك المنطقة، ولكن حاليا بعد إزالة الإشغالات وتنظيم الشوارع جرى تسيير الحركة المرورية، مع مزيد من الضبط والرقابة على المحال خلال الفترة المقبلة للحد من أي أزمات تنجم عن الزحام والتهاون في وسائل الحماية للمحال والمواطنين.

وأشار إلى استمرار لجان المتابعة والحملات لإزالة الحواجز الحديدية ورفع الإشغالات وصناديق القمامة والسيارات المتهالكة ومنع الانتظار الخاطىء والوقوف في الممنوع لتوسعة الشوارع وتحقيق السيولة المرورية وإعادة الانضباط المروري إلى الشارع والقضاء على جميع المظاهر السلبية في العاصمة لإعادة الوجه الحضاري إليها ورفع كافة تراكمات القمامة الموجودة بالشارع على الفور.