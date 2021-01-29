خسائر في 22 محلا بالتوفيقية ولجنة هندسية لمعاينة العقارات

قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات التي نشب بها حريق، صباح اليوم، بمنطقة التوفيقية لبيان مدى تأثرها من الحريق.

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، تلقَّت بلاغًا بنشوب حريق في العقارين 14 و16 شارع التوفيقية من شارع البورصة بحي الأزبكية، وانتقل مسؤولو الحماية المدنية والغاز والكهرباء والإسعاف والحي لمكان الحادث، حيث تبين أن الحريق اندلع بالعقارين رقم 14 وهو عقار خالٍ، ورقم 16 \به عدد من المحلات ثم انتقل إلى العقار رقم 10 المقابل.

وأسفر الحريق عن خسائر في 22 محلًا تقريبًا، وتمكَّنت قوات الحماية المدنية بمشاركة 13 سيارة إطفاء، وعربتي خزان من إطفاء الحريق دون مصابين وجارٍ عملية التبريد.

ووجه محافظ القاهرة بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.