وزير التنمية: 515 مليار جنيه تكلفة المشروع الرئاسي بتطوير القرى

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية الذي يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي يأتي في إطار المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة.

وقال «شعراوي» إن هذا المشروع يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة قرى الريف المصري الذي يعيش فيه 56% من السكان خلال ثلاث سنوات فقط، وذلك من خلال العمل على مستوى مراكز إدارية بالكامل، وتبدأ المرحلة الأولى للبرنامج بـ51 مركزا سيتم إنهاء الأعمال المطلوبة بها خلال عام واحد.

24 مركز تحت إشراف الإسكان و27 للهيئة الهندسية

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن هذا البرنامج يُدار تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشرف عليه بشكل مباشر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وتشارك كل أجهزة الدولة في التخطيط له وتنفيذه، وتتولى أجهزة وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة أعمال الإشراف على تنفيذ كافة المشروعات الإنشائية، حيث تم تقسيم المراكز المختارة بواقع 24 مركزا تحت إشراف وزارة الإسكان، و27 مركزا تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

515 مليار جنيه تكلفة تطوير القرى

وأضاف شعراوي، أن المرحلة الجديدة لمبادرة «حياة كريمة» تعد نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ التنمية في مصر، حيث لم يسبق منذ عقود أن تبنت الدولة برنامجا شاملا بهذا الحجم لتطوير كافة القرى المصرية، فوفقا لتوجيهات الرئيس السيسي فإن الاستثمارات المتوقعة لهذا البرنامج خلال ثلاث سنوات تبلغ 515 مليار جنيه، ويبلغ متوسط الاستثمارات لكل مركز 3 مليارات جنيه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع، الذي عقده اليوم اللواء محمود شعراوي بمحافظة الأقصر، مع كل من المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، ومحمد عبد القادر خيري، نائب محافظ الأقصر، ومشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية، من بينهم الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة التنفيذية لمبادرة حياة كريمة بالوزارة، وعدد من قيادات الوزارة ورؤساء المراكز المستهدفة في المرحلة الجديدة لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة «حياة كريمة» التي تستهدف 1500 قرية في 51 مركزا خلال العام الحالي.

كما يشارك في الاجتماع أيضا ممثلي الجهات المسؤولة عن التنفيذ وهي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومسؤولي أجهزة وزارة الإسكان سواء جهاز التعمير أو الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فضلا عن ممثلي المديريات والهيئات الخدمية بالمحافظتين.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن المشروع القومي يُعد تعبيرا عن النجاح الذي حققته الدولة المصرية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأته منذ عام 2014 تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستكمالاً لحركة البناء والعمران التي طالت كل شبر في أرض مصر خلال السنوات الستة الماضية، لافتا إلى أنه جاء الوقت الذي يجني فيه الريف المصري ثمار هذا الإصلاح، حيث يهدف البرنامج إلى التطوير الشامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية في كافة القرى، فضلا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بكل قرية.