وزير التنمية المحلية يتفقد مشروعات برنامج الأغذية العالمي في الأقصر

استهل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، جولته في محافظة الأقصر، بزيارة قرية البغدادي، التابعة لمركز ومدينة البياضية.

وتفقد «شعراوي» والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، ومنجستاب هايلي، الممثل المقيم، مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة، وعدد من قيادات الوزارة والبرنامج، أنشطة مشروع بناء مرونة نظم الأمن الغذائي المنفذة بالقرية.

واستمع وزير التنمية المحلية، من المزارعين إلى تفاصيل مشروع التغيرات المناخية بالبغدادي، الذي يعد أحد مشروعات برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، لدعم أكثر من 120 ألف شخص، من خلال التدخلات المنفذة لمواجهة تغير المناخ والتوعية.

وتعد قرية البغدادي واحدة من 64 مجتمعا ريفيا يقدم البرنامج فيها الدعم للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في صعيد مصر، ومساعدتهم على تقليل خسائر محاصيلهم وزيادتها من خلال تجميع الأراضي، وتحسين تقنيات الزراعة والري، واستخدام «الطاقة النظيفة لضخ المياه، وأنواع أفضل من البذور، والآلات».

كما تفقد الوزير والمحافظ عددا من المشروعات في قرية البغدادي، وعلى رأسها تبطين الترع وتقنيات زراعة محسنة، وتجميع حيازات الأراضي، ومحطة طاقة شمسية.

وزير التنمية المحلية يشيد بمشروع دعم مجتمعات المزارعين

وأشاد اللواء محمود شعراوي، بمشروع دعم مجتمعات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بقرية البغدادي، الذي ينفذه البرنامج بالتعاون مع وزارة الزراعة في محافظات أسوان والأقصر وسوهاج وقنا وأسيوط، ومن المقرر التوسع في حوالي 60 قرية جديدة بمحافظات الصعيد، خلال الفترة الحالية.

ويهدف هذا المشروع إلى زيادة «الإنتاج من المحاصيل الزراعية، ودخل المزارعين»، وخلق فرص عمل واستدامتها، والحفاظ عليها.

وعقب ذلك، زار «شعراوي» مقر جمعية عمر بن الخطاب الخيرية بالقرية، واستمع إلى جهود برنامج الأغذية العالمي لدعم الجمعية في مساعدة ودعم الأسر، وتقديم الرعاية الاجتماعية والمجتمعية لهم، وتقديم قروض للسيدات لتمويل أنشطة اقتصادية، مثل الإنتاج الحيواني والداجني، والمشروعات الزراعية الصغيرة، مثل تجفيف الطماطم، التى يأمل البرنامج في ربطها بالمبادرات الناجحة والمتميزة لوزارة التنمية المحلية، في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وكذا المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

واستمع الوزير والمحافظ إلى تجارب عدد من السيدات بالقرية، في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، ووجه الأول بدعمهن للتوسع في مشروعاتهم الحالية، في إطار جهود الوزارة لتمكين المرأة اقتصاديا، وتقديم الرعاية الاجتماعية.

كما وجه اللواء شعراوي، بافتتاح منافذ بمركز البياضية لبيع منتجات السيدات من القرية، ومساعدتهن في التسويق، وزيادة الدخل والتوسع في انشطتهن الاقتصادية.

محافظ الأقصر: عقد لقاء للسيدات بالقرية مع مسؤولي المشروعات الصغيرة

وقال المستشار مصطفى ألهم، إنه سيتم عقد لقاءً للسيدات بالقرية مع مسؤولي المشروعات الصغيرة بالمحافظة، وتوفير المنافذ لهم مجانا، بما يساعد في تسويق تلك المنتجات.

وأضاف محافظ الأقصر، أن مشروع التغيرات المناخية يأتي في إطار خطة المحافظة لتطوير المنظومة الزراعية، لما لها من أهمية كبيرة في مسيرة التنمية والتقدم، وفقا لرؤية الدولة لتحقيق التنمية الزراعية، ضمن خطة التنمية المستدامة 2030، منوها إلى أن المشروع يضم 4 أفرع بمراكز المحافظة، تشمل البياضية «الحبيل – البغدادي»، والطود «الطود شرق - العديسات بحري»، وأرمنت «أرمنت الحيط – المحامييد بحري»، وإسنا «النجوع قبلي – كومير – توماس 3».

وأشار «ألهم» إلى أن قرية البغدادي واحدة من بين 64 قرية في صعيد مصر، يدعمها المشروع المشترك الذي تنفذه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبرنامج الأغذية العالمي، مؤكدا أن هذه الشراكة الناجحة تساعد صغار المزارعين على مواجهة الصدمات المناخية، وتشجع على استخدام تقنيات توفير المياه، واستخدام حلول مبتكرة أخرى.

وأعرب منجستاب هايلي، الممثل المقيم، مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة، عن اعتزاز البرنامج بالتعاون مع الحكومة المصرية، ووزارة التنمية المحلية، في مختلف مجالات التعاون الحالية.

وأكد «هايلي» أهمية الدور الذي تلعبه وزارة التنمية المحلية، لدعم تنفيذ مشروعات برنامج الأغذية العالمي بالمحافظات المصرية، خاصة في إطار التنسيق بين البرنامج ووزارة التعاون الدولي، خلال الفترة الحالية، لتطوير عددا من القرى بالمحافظات.

وأشاد الممثل المقيم بدور الوزارة لتحسين مستوى معيشة المواطنين بالمحافظات، مؤكدا أن الشراكة مع وزارة التنمية المحلية هامة جدا للبرنامج، خلال الفترة الحالية .

وعرض مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، آخر مستجدات المشروعات التي ينفذونها على أرض المحافظات حاليا، خاصة برامج تمكين المرأة والشباب، ودعم صغار المزارعين، وزيادة الناتج الزراعي عن طريق توحيد الحيازات، وتقديم الدعم الفني لهم، لافتا إلى أن البرنامج يعمل على كل فئات الأسرة بالقرى للمساعدة، في توفير فرص عمل، وتحسين أوضاعهم المعيشية .

وأشار منجستاب هايلي، إلى أنه من المقرر أن ينفذ البرنامج مشروعات في 60 قرية جديدة في 5 محافظات بالصعيد، هي أسوان والأقصر وسوهاج وقنا وأسيوط، بتمويل من الحكومة الهولندية والجهات المعنية المصرية، عبر تقديم الدعم للمزارعين لتوحيد الحيازات للأراضى الزراعية الصغيرة واستخدام أساليب الري الحديث، بعد النجاح الذى حققه هذا المشروع في 60 قرية بالمرحلة الأولى، ورغبة المزارعين في عدد كبير من القرى في الاستفادة منه، وفقا للمعايير التي وضعتها وزارة الزراعة، بالتنسيق مع «التنمية المحلية».