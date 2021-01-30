تاج الدين: السيسي وجه بوجود احتياطي إستراتيجي من كل شي في بداية كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنه كانت هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية أزمة فيروس كورونا بأن يكون لدينا من كل شيء «إحتياطي إستراتيجي»، وهذا الاحتياطي نفع بشكل كبير في امتداد الخدمات الطبية مع زيادة عدد الحالات في المستشفيات، وحتى اليوم لدينا وفرة من كافة الأجهزة الطبية، لاسيما أجهزة التنفس الصناعي والأجهزة المساعدة الأخرى، لتكون سندا لنا لأي احتمالية لزيادة الأعداد في أي مرحلة.

هناك بعض اللقاحات الأخرى تنتج في مصر وستكون سند قوي لمصر

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد، على فضائية القناة الأولى، أنه كان هناك توجيه أيضا بتجهيز مستشفيات أكثر للمصابين، وهناك أيضا مستشفيات ميدانية جُهزت بسرعة كبيرة وكان كل الأجهزة الخاصة بها متوفرة، لافتا إلى أن هناك بعض اللقاحات الأخري تنتج في مصر في بعض المؤسسات وستكون سند قوي لمصر إذا استمرت هذه المنظومة.

استمرار الدراسة في الجامعات والمدارس بشكل إلكتروني قلل من عدد الإصابات

وتابع، أن الفترة الماضية كان هناك نوعا من التشديد الحكومي وقرارات مجلس الوزراء بخصوص الالتزام بشدة بالإجراءات الوقائية سواء على مستوى التجمعات أو التعامل في الأماكن العامة أو على مستوي استخدام الكمامات ووسائل النظافة، ويصاحب هذا توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار الدراسة في الجامعات والمدارس بشكل إلكتروني، وهو ما قلل بشدة من زيادة عدد الحالات.