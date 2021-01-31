عايدة رياض عن تعاونها مع ياسمين عبدالعزيز: نجمة ملهاش في الصراعات

تقوم حاليًا الفنانة عايدة رياض بتصوير مشاهدها بمسلسل «اللي مالوش كبير» المقرر عرضه في ماراثون دراما رمضان 2021.

المسلسل يجمع بين ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

مسلسل «اللي مالوش كبير» يجمع الزوجين ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وعايدة رياض، وخالد الصاوي، ودينا فؤاد، وإيمان السيد، سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

وعبرّت عايدة رياض، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل «اللي ملوش كبير» الذي يضم عددًا كبيرًا من النجوم، وقالت لـ«الوطن» إنها سبق وتعاملت فنيًا مع ياسمين عبدالعزيز، التي تعد نجمة بكل معنى الكلمة «ياسمين عبدالعزيز طيبة جدًا، وبتهتم بشغلها، ملهاش علاقة بأي حاجة تحصل أو تدخل في صراعات أو تعاني من الغيرة بالعكس شاطرة جدًا، والمسلسل كمان في بنات ممثلات زي القمر، وإن شاء يكون عمل مميز».

الورق مكتوب حلو

واستطردت «مسلسل اللي ملوش كبير، هيكون فيه مجموعة حلوة وممثلين شاطرين، وبيجمع بين ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، اللي قدملنا عمل مهم زي مسلسل الاختيار في رمضان الماضي، وإتقانه لدور الإرهابي هشام عشماوي ببراعة، وهو فنان جدع وعلى طبيعته مش مغرور وعاشق لفنه ولمهنة التمثيل، وكل عمل بيقدمه بيكون فيه حاجة مختلفة».

وأشارت عايدة رياض، إلى أن السيناريست عمرو محمود ياسين مؤلف مسلسل «اللي ملوش كبير» كاتب قصة مهمة وموضوع جيد «بصراحة الورق حلو، وعمرو محمود ياسين عودنّا على قصص مختلفة وناجحة، السنة اللي فاتت قدم مسلسل ونحب تاني ليه، مع ياسيمين عبدالعزيز وحقق نجاح كبير ونسب مشاهدة عالية، وسبقه بأجزاء مسلسل نصيبي وقسمتك اللي ارتبط به الناس، وقدر يغير معادلة غياب الورق الجيد والقصة اللي تخطفك اللي كنا بنعاني منها قبل كده، طبعًا مع كتاب تانيين شطار، ربنا يوفقهم».

اتباع الإجراءات الاحترازية في التصوير

وعن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها عايدة رياض خلال تصوير مشاهدها بمسلسل «اللي ملوش كبير» قالت: «بنصور حاليًا وطبعًا هناك اجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا داخل اللوكيشن، سواء مع الممثلين أو الفنيين أو العمال، والالتزام بجميع الإجراءات المطلوبة للحد من انتشار الفيروس، وبنحرص على التباعد على قد مانقدر، وربنا يسّلم الجميع ويحمينا من كل سوء».