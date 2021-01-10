عايدة رياض: هادي الجيار لن يتكرر مرة أخرى «كلنا هنروح»

نعت الفنانة عايدة رياض، الفنان هادي الجيار، الذي توفى صباح اليوم الأحد، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، قائلة: إنه كان إنسانا وفنانا جميلًا، حيث عملت معه في مسلسل الأسطورة، مع ياسمين صبري وفردوس عبدالحميد ونسرين أمين ومي عمر، وأوضحت أنه من الفنانين الذين لن يتكرروا مرة أخرى: «ربنا يصبر أهله وحبايبه الفنانين، كلنا هنروح، ربنا يرحمه ويغفر له».

فقدنا إنسانا جميلًا وهو في حتة أحسن مننا كلنا

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «فقدنا إنسانًا جميلًا، وهو في حتة أحسن مننا كلنا»، مشيرة إلى أن خبر وفاته كان مفاجئًا لها، إذ اتصلت به مؤخرًا، وكان من الممكن أن يشاركا سويًا في مسلسل «ورد» من بطولة الفنانة حنان مطاوع.

وتابعت: «كلمني وقال لي أنا موجود في المسلسل يا عايدة وفرحان إنك هتكوني معايا، وعمومًا تكريم الجمهور بيبقى أكبر تكريم، والوطن العربي كله بيحبه وزعلان عليه».

وأشارت، إلى أنه قدم أعمالا فنية كثيرة، على رأسها مسرحية «مدرسة المشاغبين»، كما انه كان إنسانا بسيطا ومتواضعًا: "عمره ما تعالى على حد وإحنا بنصور، وكان حنين، وربنا يرحمه ويسامحه على كل شيء".

وفي وقت سابق، أعلن الجيار إصابته بفيروس كورونا على صفحته الشخصية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مناشدًا متابعيه الدعاء له، قبل تدهور حالته الصحية لينقل إلي مستشفي الهرم إذ وافته المنية هناك.

وشارك الفنان الراحل مع الفنان الكبير عادل إمام في بطولة «فلانتينو»، الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي، وشارك معه دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الإبياري، هدي المفتي، وإنعام الجريتلي.

وقال الفنان فتوح أحمد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بأن الفنان الراحل كان خائفًا من الإصابة بفيروس كورونا، وكان دائمًا ما ينصحه بأن يحذر ويحتاط ويلتزم بالإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بالعدوى: «وكان دائمًا بيكلمني ويقولي استخبى وخد بالك».