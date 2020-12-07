حفيد محمود ياسين يشارك ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي "اللي مالوش كبير"

يشارك محمود عمرو ياسين، حفيد الفنان الراحل محمود ياسين، في أحداث مسلسل جديد يحمل اسم "اللي مالوش كبير"، المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.

ونشر حفيد محمود ياسين، عبر حسابه على موقع انستجرام، نسخة السيناريو الخاصة به، وبالتحديد الحلقة السابعة، معلقًا عليها بقوله "اللي مالوش كبير، رمضان 2021 إن شاء الله".

وفي رمضان الماضي شارك محمود عمرو ياسين، في مسلسل الفتوة، بطولة ياسر جلال، مي عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسني، عايدة رياض، أحمد خليل، رياض الخولي، ليلى أحمد زاهر، مها نصار، إنعام سالوسة، تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي.

مسلسل "اللي مالوش كبير" المقرر عرضه في رمضان 2021 بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.

ويعقد القائمون عن مسلسل "اللي مالوش كبير" جلسات تحضيرية للاتفاق على تفاصيل العمل، واختيار طاقم العمل والنجوم المشاركين بالمسلسل.

وفي رمضان الماضي تعاونت ياسمين عبدالعزيز، مع السيناريست عمرو محمود ياسين، والمخرج مصطفى فكري، من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه"، بطولة كريم فهمي، شريف منير، سوسن بدر، ليلى عز العرب، عماد رشاد، بدرية طلبة، إيمان السيد، إيهاب فهمي، تارا عماد.

وشارك الفنان أحمد العوضي، في رمضان الماضي خلال مسلسل الاختيار، وجسد شخصية الإرهابي الخائن هشام عشماوي، وتناول المسلسل بطولات الشهيد أحمد منسي والكتيبة 107 خلال الهجوم الإرهابي على كمين البرث عام 2017.

مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة، أحمد فؤاد سليم، دينا فؤاد، ناهد رشدي، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أحمد السقا، آسر ياسين، محمد عادل إمام، كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، محمد رجب، ماجد المصري، إخراج بيتر ميمي، سيناريو وحوار باهر دويدار.