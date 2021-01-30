فتحي الجندي: «هادي الجيار كان حاسس إنه مش واخد حقه»

كشف فتحي الجندي، مؤلف مسلسل «ورد»، كواليس اللقاءات الأخيرة التي جمعته بالفنان الراحل هادي الجيار، والذي وافته المنية منتصف الشهر الجاري، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال «الجندي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه كان يتواصل مع «الجيار» طوال آخر شهرين في حياته: «كنا بنتكلم في آخر شهرين بشكل يومي، ولمدة 5 مرات على الأقل يوميًا، بخصوص التحضير لدوره في مسلسل ورد».

وأضاف: «كان بيذاكر ويحفظ الدور ويجود ويستفسر عن كل التفاصيل بتاعة الدور، كان فنان جميل خسرناه كلنا، وكان هيبقى إضافة كبيرة للمسلسل»، لافتًا إلى أنه قرر مع أسرة المسلسل، إلى إهداء العمل لروحه.

مش واخد حقه

وعلّق على ما تردد بشأن اعتزام هادي الجيار الاعتزال فور الانتهاء من الأعمال التي تعاقد عليها مثل «الاختيار 2» و«ورد»: «لم يُشير لي إطلاقًا بخصوص هذا الشأن أو يلمح له، لكنه كان زعلان من الوسط الفني بشكل عام، لأنه كان حاسس أنه مش واخد حقه خالص».

فريق عمل «ورد» لم يواجه أزمات

وأشار «الجندي»، إلى أنّ هادي الجيار، لم يكن بدأ في تصوير مشاهده في مسلسل «ورد»، بينما كان في مرحلة التحضيرات، إذ أنّ فريق العمل لم يواجه أي أزمة بخصوص دوره، حيث تقرر إسناد الدور إلى الفنان فتوح أحمد، ومن المُقرر بدء تصوير مشاهده خلال الأيام القليلة المُقبلة.

ولفت، إلى أن الشخصية التي كان سيُجسدها «الجيار» في مسلسل ورد تُدعى «عم حربي»، ينتمي إلى إحدى مناطق الصعيد.

مسلسل «ورد» تدور أحداثه في إطار اجتماعي، وهو من بطولة حنان مطاوع، ونضال الشافعي، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبي، وتيام مصطفى قمر، ومحمد لطفي، ووفاء سالم، وآخرين، وهو من تأليف فتحي الجندي، وإخراج شادي أبو شادي.