فتوح أحمد يحكي كواليس اختياره بديلا لصديقه هادي الجيار في «ورد»

حّل الفنان فتوح أحمد، بديلًا للفنان هادي الجيار الذي غادر دنيانا يوم 10 يناير من الشهر الجاري، لتأدية دوره في مسلسل «ورد» الذي يتم تصويره حاليًا، ويعد البطولة الثانية المطلقة للفنانة حنان مطاوع، بعد نجاحها وتألقها في التجربة الأولى مع البطولة من خلال مسلسل «بت القبايل».

كان مرشحًا للدور من قبل

حكى الفنان فتوح أحمد، في تصريحات لـ«الوطن» تفاصيل اختياره لأداء الدور بعد رحيل صديقه الفنان هادي الجيار، قائلًا: سبحان الله، أنا وهادي الله يرحمه كنا مرشحين لهذا الدور، والمؤلف كلمني قبل وفاة صديقي هادي الجيار بشهرين، وبمرور الوقت ذهب الدور له، ولم أغضب لأنها في بيتها زي مابيقولوا، ودي طبيعة المهنة.

هادي الجيار غادر دنيانا يوم 10 يناير

وتابع: ولكن للأسف فوجئنا بإصابة هادي الجيار بفيروس كورونا ونقل على إثرها لمستشفى العزل حتى لاقى ربه، صناع مسلسل ورد كلموني وطلبوا مني المجيء مكان صديقي هادي، وكان لازم أعمل كده الحقيقة، لأنهم أشخاص محترمين لهم مواقف جيدة مع الراحل وأنا وهادي إخوات وأصدقاء في النهاية، ورجعوا لي لإنقاذ الموقف خصوصًا إنه قبل إصابته بكورونا لم يكن بدأ عملية التصوير في هذا العمل.

مسلسل «ورد» يضم عددا من النجوم أبرزهم حنان مطاوع، مي كساب، نضال الشافعي، عايدة رياض، فتوح أحمد، محمد لطفي، أحمد صيام، تيام مصطفى قمر، سارة الشامي، تأليف فتحي الجنجي، إخراج شادي أبوشادي.

كان يشارك في مسلسل «الاختيار2»

وكان الفنان هادي الجيار قبل رحيله يوم 10 يناير من الشهر الجاري، كان مرتبط ببعض الأعمال منها مسلسل «ورد» ولم يكن بدأ التصوير في مشاهده، ومسلسل «الاختيار2» الذي قام بتصوير عدد من مشاهده وتجسيده شخصية والد الفنان أحمد مكي، ولكن رحل قبل الانتهاء من تصوير مشاهده، المسلسل من المقرر عرضه في رمضان 2021 بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، سيناريو وحوار هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي، ومن المتوقع عدم الاستعانة ببديل للفنان هادي الجيار، وانتهاء دوره بالمشاهد التي صورها فقط.